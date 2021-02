Arquivo Histórico Municipal Juarez Miguel Illa Font abre concurso cultural para criação de logotipo

A Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, através do Arquivo Histórico Municipal Juarez Miguel Illa Font, publicou o Edital 01/2021, abrindo concurso cultural para criação de um logotipo em homenagem aos 40 anos de criação do setor.

O concurso cultural vai escolher a marca que será usada na divulgação dos eventos e atividades do Arquivo Histórico a partir do ano de 2021, que passará ser de propriedade exclusiva do A.H.M. Juarez Miguel Illa Font. O logotipo será utilizado em todas as formas da identidade visual, folders, cartazes, impressos, papéis timbrados, convites, envelopes, bandeiras, site institucional e em outras aplicações definidas pelo setor.

O número de participantes é ilimitado. Cada candidato pode apresentar até duas propostas de logotipo. Para encaminhar a candidatura é preciso preencher o formulário em anexo ao edital e encaminhar junto com logotipo em alta resolução nos formatos .cdr (CorelDraw) ou .ai (Adobe Illustrator) e também em .jpg (Joint Pictures Expert Group) pelo e-mail: arquivohistorico@erechim.rs.gov.br. As inscrições vão até às 20 horas do dia 02/03/2021.

O coordenador do AHM Juarez Miguel Illa Font, Henrique Trizoto, explica que o concurso cultural é para valorizar artistas e a história do setor. “Buscamos com este espaço conhecer o talento dos nossos artistas e valorizar essa história de 40 anos e mais do que atualizar nosso logotipo, aproximar ainda mais o Arquivo da comunidade”, esclarece.

Já o secretário de Cultura, Esporte e Turismo, Neidmar Alves exalta a valorização do espaço para história do município. “Vamos dar uma cara nova e mais moderna ao Arquivo Histórico com ajuda da população. Queremos que esse espaço seja reconhecido não só como espaço de pesquisa, mas como um importante espaço cultural da cidade”, pontua.