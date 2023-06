24º Ciclo de Palestras sobre Citricultura acontece em Erechim na próxima semana

Evento acontece nos dias 28 e 29 de junho





Neste ano, o Ciclo de Palestras sobre Citricultura, que é um evento Estadual, será realizado nos dias 28 e 29 de junho em Erechim. O objetivo é levar novas informações e tecnologias aos citricultores do estado.

Programação

A programação do primeiro dia (28/06) inicia às 8h e contará com palestras que irão abordar diversos assuntos que envolvem o cultivo de citros, análise setorial e perspectivas, estratégias e controles, novas variedades e práticas de manejo, entre outras. A abertura oficial será às 18h. As atividades serão no Auditório da URI Erechim. Já no segundo dia (29/06), pela manhã, haverá visita técnica no município de Aratiba, com abordagens de sistematização, implantação e manejo de pomares jovens. Clique aqui e confira a programação completa.

Conforme o engenheiro agrônomo da Emater e assistente técnico regional, Luiz Poletto, em 19 municípios da região do Alto Uruguai a citricultura tem importância econômica. “Vamos ter a participação de técnicos, pesquisadores e agricultores de todo estado. Nossa região já é um polo estadual de produção de laranja, com 3.100 hectares, além de 380 hectares de bergamota e cerca de 1.200 produtores que trabalham com citricultura. Será um importante momento para alavancar a citricultura no Alto Uruguai”, explica Poletto.