Obras seguem no município de Getúlio Vargas trazendo melhorias para a população e melhor mobilidade urbana

As obras fazem parte do programa de melhorias na infraestrutura da cidade. São importantes investimentos que trazem mais segurança e melhoram a trafegabilidade nos bairros da cidade e no interior, mais beleza e melhorias ao meio ambiente. Entre as melhorias estão as novas pinturas horizontais das vias públicas, reforço das faixas de segurança, plantação de flores de inverno nas rotatórias da área central da cidade, canalização com tubulação para águas pluviais na Rua João Peruzzolo, pré-abertura de rua no Bairro Santa Catarina, e também o desassoreamento do Arroio Limer em diversos pontos.

Rotatórias recebem flores de inverno.

Avenida Engenheiro Firmino

Girardello.

Rua Pero Toniolo









PRAÇA FLORES DA CUNHA





Estão em andamento as obras de revitalização da Praça Flores da Cunha de Getúlio Vargas. Neste momento está em obras o primeiro patamar que visa a recuperação da pavimentação em pedra portuguesa e mosaicos, troca dos meios fios, reconstrução de escadas entre o patamar do chafariz e da cuia, acesso adaptado pelas duas ruas laterais ao patamar do chafariz e do coreto, ligação adaptada entre os níveis do mesmo patamar, contenção nos taludes existentes e repintura dos monumentos.





ESTRADA DE ACESSO AO RIO TOLDO













Também segue a obra de pavimentação asfáltica com CBUQ na estrada municipal de acesso ao Distrito do Rio Toldo, numa extensão da mais de 1 Km, que tem um valor orçado em R$ 2.070.038,52, que está sendo realizada com recursos próprios da Prefeitura.