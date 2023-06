Assembleia Legislativa realiza homenagem ao CAOL nesta terça-feira

O Grande Expediente proposto pelo deputado Paparico Bacchi ocorre na próxima terça-feira (20), a partir das 14h, no Plenário 20 de Setembro da Assembleia Legislativa.





O Centro de Apoio Oncológico Luciano (Caol), de Erechim, será homenageado na próxima terça-feira (20) no período do Grande Expediente da sessão plenária da Assembleia Legislativa. O proponente da iniciativa, deputado Paparico Bacchi (PL), vai destacar no parlamento gaúcho os 25 anos de trabalho e dedicação que marcam a história da instituição que já foi reconhecida pelo Senado Federal como a melhor casa de albergagem do Brasil.





Movida pelo objetivo de oportunizar apoio, informações e conforto aos pacientes oncológicos e aos familiares, Marilene Terezinha Rigo, presidente da instituição, idealizou o projeto em homenagem ao seu filho, Luciano Rigo Berndsen, que faleceu em decorrência de um câncer aos 17 anos de idade.



“A vida é passageira, mas os nossos atos são eternos. Esse é o lema que destacamos e nos motiva diariamente. Então, tudo que realizamos com amor e dedicação no centro de apoio fica como legado à família do Luciano e nunca será esquecido por todos que são acolhidos no Caol. Queremos dedicar essa homenagem a todos que fazem parte da nossa história, funcionários, voluntários, pacientes e familiares. Eu, como mãe e idealizadora do projeto, bem como, o Guilherme - irmão do Luciano, e o pai Vanderley, estamos muito lisonjeados em ver que a nossa iniciativa familiar chegou ao patamar de ser destaque na Assembleia Legislativa, por meio da iniciativa do deputado Paparico Bacchi”, salienta a presidente Marilene Terezinha Rigo.

A Assembleia Legislativa, e os parlamentares desta, devem destacar os grandes temas e ações realizadas no Rio Grande do Sul, destaca o deputado Paparico Bacchi. “Todos que têm a oportunidade de visitar o Caol ficam impressionados com o local que atende cerca de 1.200 pacientes por ano, em um espaço acolhedor de mil metros quadrados que proporciona um ambiente familiar e ótimas instalações aos pacientes oncológicos. Nas mais de duas décadas de atividades, já atendeu mais de 20 mil pessoas e merece o devido reconhecimento e destaque no Plenário 20 de Setembro do parlamento gaúcho”, afirma Paparico Bacchi.





Como assistir a homenagem?



O Grande Expediente tem início às 14h no Plenário 20 de Setembro da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, localizada na Praça Marechal Deodoro, 101, em Porto Alegre. Àqueles que não podem participar pessoalmente, podem acompanhar a homenagem nas redes sociais do deputado Paparico Bacchi e nos meios de comunicação da Assembleia Legislativa