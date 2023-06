Autismo é tema do 3º Encontro Pedagógico da Secretaria de Educação de Getúlio Vargas

Na noite de 21 de junho, na Prefeitura de Getúlio Vargas, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, realizou-se o 3º Encontro Pedagógico da Rede Municipal de Ensino, momento de formação continuada destinado aos profissionais da educação.

Profissionais no momento de abertura do 3º Encontro Pedagógico da SMECD.



O encontro teve como temática “Desmistificando o Transtorno do Espectro Autista em sala de aula”. A Equipe do Centro Regional de Referência em TEA (CRR), de Nonoai-RS, e a Coordenadora do Centro Macrorregional, a professora Neuropsicopedagoga, Josiana Hertel, abordaram o tema.

A inclusão, em especial no que se refere ao autismo, em sala de aula, requer adaptações e estratégias diferenciadas, entretanto, torna-se positiva para todos, professores, alunos e famílias. Fatores como: diagnóstico precoce do Autismo, contato próximo com a família, apoio dos profissionais especializados que atendem a criança, sensibilização dos funcionários da escola e constante troca entre os professores favorecem a realização da inclusão.

O encontro foi marcado por inúmeras contribuições dos profissionais da rede, isso tornou o evento um sucesso. Essa experiência contribuirá, significativamente, para a formação profissional e, também, pessoal, de cada um.