Câmara de Vereadores de Getúlio Vargas realiza sessão solene em comemoração aos 50 anos da APAE local

No último dia 15, a Câmara de Vereadores de Getúlio Vargas realizou uma sessão solene especial para celebrar os 50 anos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) no município. A solenidade, aprovada por meio do Projeto de Decreto Legislativo nº 004/2023, de autoria do presidente da Câmara, vereador Domingo Borges de Oliveira, teve início às 18h na Sala das Sessões Engenheiro Firmino

Girardelo

e contou com a presença de autoridades, pais dos atendidos e público em geral.



A sessão solene teve início com um emocionante momento cultural, no qual a banda da APAE se apresentou, levando música e alegria ao público presente. Em seguida, foi realizada a leitura de um histórico sobre os 50 anos de atuação da APAE de Getúlio Vargas, destacando a importância do trabalho realizado pela entidade em prol da inclusão e do apoio às pessoas com deficiência.

Em um momento marcante, o presidente da APAE, Vlademir Dallastra, fez uso da tribuna para manifestar seu agradecimento a todos que contribuíram para o crescimento e fortalecimento da associação ao longo desses 50 anos. Suas palavras transmitiram gratidão e reconhecimento pelo apoio recebido da comunidade, dos voluntários, dos pais e dos profissionais envolvidos na APAE.



Durante a solenidade, também se pronunciaram os vereadores Inês Aparecida Borba, em nome da bancada do MDB; Lisiane Brandalise, em nome da bancada do PTB; e Dinarte Afonso Tagliari Farias, representando a bancada do PP. Cada um deles ressaltou a importância do trabalho realizado pela APAE e parabenizou a entidade pelo meio século de história dedicado à promoção da inclusão e ao apoio às pessoas com deficiência.