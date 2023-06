Centro de Cultura de Entre Rios do Sul comemora 12 anos

Programação especial acontece no dia 06 de julho com a participação de diversos Centros do Brasil









O Centro de Cultura de Entre Rios do Sul está completando 12 anos de trajetória e desenvolvimento cultural.

Inaugurado no ano de 2011 e pioneiro em sua história, é o primeiro centro de cultura do Brasil totalmente incentivado pelo regime de mecenato da Lei Rouanet em municípios com até 100 mil habitantes. O Centro de Cultura é uma usina de artes e de promoção da sustentabilidade regional.



O empreendimento foi construído pela Adecova – Associação de Desenvolvimento Comunitário de Vila Alegre, resultado da união de toda comunidade, com apoio da Prefeitura Municipal de Entre Rios do Sul, instituições regionais e patrocínio da ENGIE Brasil Energia.

Por meio de oficinas de arte, cultura, música, dança e projetos relacionados à sustentabilidade, o Centro de Cultura é aberto à comunidade e atende centenas de crianças, jovens e adultos, tornando o acesso cultural possível e de forma prioritariamente gratuita.

No decorrer de toda sua trajetória, o Centro já atendeu mais de 4 mil alunos, com aproximadamente 11 mil horas de aulas, além de envolver a comunidade através de oficinas, palestras e eventos promovidos no município e em outras cidades, alcançando mais de 70 mil pessoas.



O Centro tem como prioridade o desenvolvimento humano. Por meio de recursos incentivados, ou seja, 100% de suas atividades são financiadas por recursos de renúncia fiscal, o espaço oferece oficinas de acordeon, ballet, bateria, capoeira, coral, grafitagem, jazz, karatê, orquestra, percussão, sopro, street dance, teatro, teclado, violão e ukulelê. Diversas oficinas estão com as inscrições abertas para o segundo semestre de 2023.



Para celebrar a data, será realizada uma programação especial, com apresentações artísticas de diversos equipamentos culturais similares espalhados pelo Brasil, que juntos formam a rede de Centros de Cultura patrocinadas pela ENGIE Brasil Energia.



A ação também marca a comemoração de 35 anos da ADECOVA e o início das festividades de 50 da Usina Hidrelétrica Passo Fundo, apoiadora do evento.



Confira a programação:

Data: 06 de julho

- 18h30 – Solenidade de abertura

12 anos do Centro de Cultura de Entre Rios do Sul e 35 anos da ADECOVA

- Apresentação dos Centros de Cultura visitantes:

- Cia Teatral Sim Porque Não? Centro de Cultura de Itá/SC

- Coral de Vozes Arte de Cantar - Centro de Cultura de Quedas do Iguaçu/PR

- Grupo Musical de teclado, gaita, bateria e percussão - Centro de Cultura de Alto Bela Vista/SC

- Grupo de Teatro Inclusivo Construindo Sonhos- Centro de Cultura de Minaçu-GO



Realização: ADECOVA

Patrocínio: ENGIE Brasil Energia.

Apoio: Usina Hidrelétrica Passo Fundo 50 anos