Delegada Nadine participa de reunião com prefeitos do Litoral, governo do Estado e Defesa Civil

A deputada Delegada Nadine (PSDB) participou, na manhã desta segunda-feira (19), de uma reunião com prefeitos e lideranças de 11 municípios do Litoral Norte atingidos pelas chuvas provocadas pelo ciclone extratropical da última semana. A reunião ocorreu no auditório do Comando Regional de Política Ostensiva do Litoral, em Osório, com a coordenação do vice-governador Gabriel Souza. Também participaram do encontro representantes de órgãos da Defesa Civil do Estado e da União.

De acordo com a parlamentar, a união de esforços é necessária para que as pessoas possam voltar para suas casas o mais breve possível e para que a região possa ser reconstruída. Na ocasião, a deputada reforçou seu reconhecimento ao trabalho voluntário da população gaúcha e manifestou solidariedade às famílias atingidas.





O objetivo do encontro foi promover uma primeira reunião técnica com os órgãos e secretarias responsáveis para discutir os planos de trabalho em relação ao ocorrido.