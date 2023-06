Deputada Delegada Nadine recebe comitiva de Entre Rios do Sul

A deputada Delegada Nadine (PSDB) recebeu, na última semana, uma comitiva de lideranças do município de Entre Rios do Sul. Na pauta, a viabilização da perfuração de um poço de água termal, demanda antiga do município e que poderá ter andamento, a partir de agora, com esforços do governo municipal e estadual.









Durante a reunião, que ocorreu em Porto Alegre na Assembleia Legislativa, a deputada afirmou que buscará apoio do executivo estadual para que a demanda tenha andamento. “Investir em projetos de turismo é fundamental para que possamos incentivar o crescimento econômico, o desenvolvimento regional, além de promover a preservação cultural e ambiental", afirmou a parlamentar.Participaram do encontro o prefeito de Entre Rios do Sul, Irson Milani, o vereador, Rodrigo Oliboni, a Secretária de Educação, Cultura e Desporto, Ieda Argenta Uriarte, a Secretária de Assistência Social, Gemile Breda, a coordenadora da Secretaria de Educação, Michele Mello, e a assessora da Casa Civil do RS, Patrícia Piccoli.