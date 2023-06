Divulgação Curso de Libras 2023

O IFRS- Campus Erechim está com inscrições abertas para o curso de extensão “ Introdução a Libras e a Cultura Surda” que acontecerá nos meses de julho e agosto às quintas-feiras a partir das 19h (conforme cronograma) . Serão disponibilizadas 25 vagas, sendo 10 para o público interno (servidores, docentes e discentes do IFRS) e 15 para o público externo (comunidade em geral). O curso terá 25 horas de duração e certificado de conclusão para quem obtiver a frequência mínima exigida.

As inscrições podem ser realizadas através do sistema do IFRS apontando a câmera do celular e escaneando o QRcode da imagem de divulgação ou clicando aqui.

No primeiro acesso é necessário realizar um cadastro, criando um login e uma senha de acesso, concluído esse cadastro, o sistema enviará uma confirmação através do e-mail informado no ato do cadastramento, após a confirmação, o usuário poderá acessar o sistema e realizar a inscrição selecionando o curso: “Introdução a Libras e a Cultura Surda” e realizar a inscrição.

As inscrições serão homologadas por ordem, até o preenchimento total das vagas, e os contemplados serão informados via e-mail.

Informações sobre o curso ou auxílio para realizar as inscrições podem ser obtidas através do e-mail: silvia.remos@erechim. ifrs.edu.br ou pelo telefone/WhatsApp (54) 996759729

Cronograma encontros de formação em Libras

Encontros Data Horários