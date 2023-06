Erebango - Equipe do Meio Ambiente e Emater recolhem lixo eletrônico

Cuidar da saúde pública. Essa é uma missão cuja responsabilidade é compartilhada entre poder público e toda a comunidade. Desse modo, movimentos promovidos pela Prefeitura de Erebango visam ampliar essa conscientização.





Nesta semana, uma campanha de recolhimento de lixo eletrônico foi realizada especialmente na zona rural do município. Entre os itens coletados estavam aparelhos de televisão, telefones, fogões, refrigeradores, computadores, impressoras, ventiladores, além de máquina de lavar, forno micro-ondas, liquidificador e torradeira.

O médico veterinário, responsável pelo Departamento Ambiental, Lucas Centenaro, ressalta que é fundamental fazer o descarte correto dos resíduos eletrônicos, principalmente para evitar a contaminação do solo, dos lençóis freáticos e, por consequência, problemas de saúde pública. “Os equipamentos elétricos possuem diversos componentes tóxicos em suas estruturas, que em contato com o solo e a água, podem prejudicar a saúde de animais e plantas”, alerta Lucas.

Do mesmo modo, a extensionista rural da Emater-Ascar/RS, Doriane Damin, salienta que, iniciativas como a campanha desenvolvida na segunda-feira (19), fortalecem o compromisso do poder público com a prevenção e a qualidade de vida de toda a população. Contudo, é preciso contar com o auxílio de todos na destinação adequada do lixo. “Esperamos que nas próximas edições da campanha, aumente o número de participantes e prosseguimos à disposição das famílias para esclarecimentos de dúvidas sobre o assunto”, pontua.

Para mais informações, contate com o Departamento Ambiental pelo telefone: 3339 1044 ou com a equipe do escritório municipal da Emater pelo número: 99927-5623.