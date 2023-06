Evento será realizado em Getúlio Vargas entre os dias 19 a 24 de julho de 2023

Profº Dr. Arnaldo Nogaro

Profº Esp. Robson Lima

Eduardo Shinyashiki

Já estão abertas as inscrições para o XXVII Fórum Municipal de Educação, XXIV Fórum Regional de Educação e XXIII Fórum Nacional de Educação. A promoção é da Prefeitura de Getúlio Vargas, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, tendo como apoiadores a Unideau e a URI Erechim. Toda a comunidade educativa do município e da região está convidada a participar.

O evento tem como temática: “Entre saberes e fazeres: a aprendizagem em foco”. Serão quatro dias de intensa programação, de 19 a 24 de julho, com as atividades se desenvolvendo no Auditório da Unideau, porém com uma atividade no Salão de Atos da Prefeitura: o lançamento oficial da Revista Saberes e Fazeres Educativos. Dentre os conferencistas destacam-se as presenças de Eduardo Shinyashiki, Profº Dr. Arnaldo Nogaro, Profº Esp. Robson Lima, dentre outros.

Além das conferências, o Fórum da Educação também conta com Oficinas Pedagógicas e Simpósios Temáticos On-line.

OBJETIVOS

Entre os objetivos do evento estão Promover a formação continuada dos professores das Redes Municipal, Estadual e Privada do município de Getúlio Vargas e da região; Refletir acerca dos processos educativos de modo a qualificar o processo de ensino-aprendizagem, entrelaçando teoria e prática; Discutir assuntos relacionados à educação e sua relação com as tecnologias; e Proporcionar o envolvimento entre os profissionais da educação, possibilitando a reflexão acerca dos desafios relativos à educação, às necessidades e demandas, bem como aos compromissos subjacentes ao processo de ensino-aprendizagem.

O público-alvo do evento são professores, pesquisadores, alunos de graduação e pós-graduação de todas as áreas do conhecimento, em especial, das áreas de ciências humanas e sociais; educadores e gestores atuantes nos sistemas público e privado de ensino; lideranças de entidades sociais e demais interessados.

INSCRIÇÕES

As inscrições, no valor de R$ 100,00 se estendem até o dia 12 de julho, podendo ser efetuadas on-line no seguinte endereço: https://sites.google.com/smecd.pmgv.rs.gov.br/frum-de-educao-2023/inscri%C3%A7%C3%B5es?authuser=0&pli=1.

PROGRAMAÇÃO

19/07/2023 - Quarta-feira (noite)

Local: Salão de Atos da Prefeitura Municipal

19h - Momento cultural - Orquestra Sinfônica Getuliense

19h15min. - Lançamento oficial da Revista Saberes e Fazeres Educativos

20/07/2023 - Quinta-feira (noite)

Local: Auditório UNIDEAU

19h30min - Cerimônia de abertura oficial - Invernada Artística CTG Tropilha Crioula

20h - Conferência de abertura

Tema: Competências Socioemocionais na Educação e na Vida do Educador

Conferencista: Eduardo Shinyashiki

Mediação: Profª Ms. Sandra Betiatto - SMECD PMGV

21/07/2023 - Sexta-feira (manhã)

Oficinas Pedagógicas

Local: Salas de aulas - UNIDEAU

Horário: 8h30 às 11h30

21/07/2023 - Sexta-feira (tarde)

13h - Conferência

Tema: Interfaces possíveis da neurociência com a educação

Conferencista: Profº Dr. Arnaldo Nogaro - URI Erechim

Mediação: Profª Esp. Lisiane P. Wietchikoski - SMECD PMGV

15h - Conferência

Tema: Mestre: Aquele que transforma o saber em espanto

Conferencista: Profº Esp. Robson Lima

Mediação: Prof. Ms. Ivonei Fabiano Grolli - UNIDEAU

24/07/2023 - Segunda-feira

19h - Simpósios Temáticos (on-line)

INFORMAÇÕES

- Fone/Fax: (54) 3341-1600 – Ramal: 214

- Site da Prefeitura: www.pmgv.rs.gov.br

- Site da SMECD: https://sites.google.com/view/smecd-pmgv/p%C3%A1gina-inicial

SMECD – Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas - Av. Eng. Firmino Girardello, 85 – Centro – Getúlio Vargas – RS

Horário de Atendimento: 8h às11h30min – 13h às 17h