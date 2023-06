Floriano Peixoto - Representantes do poder legislativo participam da 14ª Festa Italiana e do 5º Encontro Municipal do Vinho

Representar a população é uma das principais funções do vereador, onde seus trabalhos devem ser dirigidos para toda a comunidade do município, fazendo assim a intermediação entre a população e o Poder Executivo Municipal. Como representantes da sociedade sua vereança não deve acontecer somente dentro da Câmara de Vereadores e sim na participação de eventos públicos e de interesse do município.





No último sábado (10) contamos com a presença, participação e colaboração de grande maioria dos vereadores que fazem parte do Legislativo florianense, na realização da 14° Festa Italiana/5° Encontro Municipal do Vinho.

“Quando o executivo e o legislativo trabalham em sintonia, toda a população sai ganhando”, ressalta o Prefeito Orlei Giaretta.





