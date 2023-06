Getúlio Vargas - Secretaria de Meio Ambiente realiza ações em alusão ao mês do meio ambiente

No mês em que se comemora o Dia do Meio Ambiente, 5 de junho, a Secretaria de Meio Ambiente de Getúlio Vargas realizou diversas atividades para marcar a data. No dia 20 de junho, os estudantes do 7º ano da Escola de Educação Básica IDEU - Santa Clara estiveram na Prefeitura para conhecer o funcionamento da Secretaria e quais as ações e os programas ambientais que são desenvolvidos no município.





Secretário de Meio Ambiente, Jackson Karpinski palestra na Escola Zambrinski

Estudantes da Escola Santa Clara visitando a Secretaria de Meio Ambiente



Na Escola Antônio Zambrinski

Foram apresentadas as campanhas desenvolvidas de recolhimento de lixo eletrônico, pneus, óleo usado de cozinha, pilhas e baterias e de embalagem de agrotóxicos. Também foi explanado sobre os pontos de coleta e descarte de lâmpadas usadas, o plantio de mudas de árvore, o projeto Tampinha Legal desenvolvido em parceria com as organizações sociais da cidade e o programa de castração de animais em situação de rua em parceria com as ONGs de proteção aos animais.

A equipe da Secretaria de Meio Ambiente, liderada pelo secretário Jackson Karpinski, também esteve conversando com os estudantes da EMEF Antonio Zambrzyck sobre o meio ambiente e a importância da sua preservação.