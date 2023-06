HSVP: um legado de compromisso com a saúde da população

Hospital São Vicente de Paulo de Passo Fundo celebra 105 anos com novas conquistas e investimentos





Hospital São Vicente de Paulo de Passo Fundo celebra no sábado, 24 de junho, 105 anos de fundação. E para marcar a data, mostramos iniciativas e personagens que fazem parte da maior organização do segmento de saúde do norte do Estado. Atualmente, são três unidades de atendimento na Teixeira Soares, na Uruguai e de Relacionamento no Passo Fundo Shopping, 700 leitos de internação, 26 salas de cirurgia e 64 consultórios. Além disso, conta com 3.750 colaboradores e um corpo clínico com 900 médicos.

Inaki é um dos pacientes internados na nova Unidade da Oncologia Pediátrica

A cirurgia robótica no joelho trouxe qualidade para a vida da jornalista Daniela

A empresária Emelly aprovou a rapidez de atendimento na Unidade de Relacionamento no Passo Fundo Shopping

A Enfermeira Angela foi uma das quatro mil crianças atendidas pela Escola de Educação Infantil São Vicente





Referência para uma população de mais de dois milhões de habitantes, a Instituição está sempre buscando as melhores soluções em saúde para garantir o cuidado que a comunidade merece. Prova disso, são os investimentos que aconteceram em diferentes áreas e que vêm sendo noticiados pela mídia nacional e internacional. A aquisição de duas plataformas de cirurgias robóticas, a construção de um espaço de internação para a oncologia pediátrica e a abertura de outra unidade de atendimento são algumas das novidades.

Mas se as equipes que atuam diretamente no cuidado do paciente não abraçassem os novos projetos, qualquer aplicação de recursos financeiros em estrutura física seria irrelevante. Por isso, neste aniversário o HSVP agradece a cada um dos seus colaboradores, que juntos conquistaram o certificado de Excelência, nível 3, concedido pela Organização Nacional de Acreditação. O selo da ONA comprava a adoção das melhores práticas de gestão, qualidade e segurança em todos os setores. O momento também é para enaltecer o apoio dos poderes públicos, entidades e pessoas físicas que colaboram com o hospital visando a sua sustentabilidade.

O presidente José Miguel Rodrigues da Silva afirma que o Hospital São Vicente de Paulo firmou em 1918, ano da fundação e com o apoio dos vicentinos, um importante compromisso com a saúde da população. “Nos preocupamos com o bem-estar dos colaboradores, facilitamos a vida de quem precisa dos nossos serviços e disponibilizamos aos pacientes o que há de mais moderno no mundo na área médica e hospitalar, por um grupo altamente qualificado de profissionais. Por estes e outros motivos, somos pioneiros em muitos procedimentos e contamos com uma estrutura de excelência e equipamentos de ponta. O legado do HSVP é resultado de uma história escrita por muitas mãos, onde quem ganha é a nossa comunidade”.

HUMANIZAÇÃO NO TRATAMENTO ONCOLÓGICO INFANTOJUVENIL

O fato de Passo Fundo possuir o maior Centro Oncológico Infanto-juvenil do interior do Rio Grande do Sul é uma das conquistas que merecem ser destacadas no aniversário de 105 anos. Cerca de 100 crianças e adolescentes são atendidas, semanalmente, nos diferentes serviços e procedimentos nas áreas multiprofissionais. Na Unidade de Internação da Oncologia Pediátrica, inaugurada há poucos meses, a ocupação dos 24 leitos chegou a 100%. O espaço foi pensado e construído para oferecer suporte completo e humanizado aos pequenos e familiares, que ficam longos períodos no hospital.

Inaky, 3 anos, diagnosticado com tumor cerebral em novembro de 2021, é um dos casos em tratamento. Ele e a mãe venezuelana, residentes em Ijuí, estão bem acomodados no novo ambiente. “Aqui a estrutura é mais privada e confortável, e o meu filho adora brincar no espaço de convivência. O cuidado tem sido impecável, os médicos atenciosos e o tratamento é de muita qualidade. Todos se preocupam com a gente, desde a nossa alimentação até a limpeza do quarto, feita três vezes ao dia. Durante o processo de cura, o carinho recebido pela equipe nos conforta e ajuda a passar o tempo”, disse Radharanny Castillo.

TECNOLÓGICA E ROBÓTICA NOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS

Os resultados dos recentes investimentos em tecnologia e no aprimoramento dos profissionais já podem ser visualizados no Hospital São Vicente de Paulo com a implantação da cirurgia robótica. Com o auxílio dos robôs CORI de segunda geração e do Versius, os pacientes podem realizar cirurgias menos invasivas que reduzem os riscos de infecções, agilizam o pós-operatório e também a recuperação. As plataformas estão sendo utilizadas em mais de 35 procedimentos nas áreas de cirurgia geral, ortopedia, ginecologia, proctologia e urologia.

No período de um ano, a robótica devolveu a qualidade de vida para 165 pessoas, entre elas, a jornalista Daniela Wiethölter Lopes. Depois de ter realizado cirurgias convencionais, a passo-fundense foi apresentada ao procedimento inovador e a uma nova esperança de recuperação do joelho. “Passei por três cirurgias, aos 15, 18 e 45 anos, e só agora faço coisas que não conseguia mais desde a adolescência. Posso subir e descer escadas, me ajoelhar e até fazer agachamento. Comecei na academia e me sinto segura para atividades físicas e rotineiras, hoje tenho uma vida normal e sem dor”.

EXPANSÃO E SERVIÇOS DE SAÚDE NO PASSO FUNDO SHOPPING

Ainda no que diz respeito à oferta de serviços em saúde, o HSVP também está na vanguarda com a inauguração de uma Unidade de Relacionamento junto ao Passo Fundo Shopping. A expansão foi bem recebida pelos clientes que aproveitam a facilidade de localização, estacionamento e horário estendido para colocarem em dia os exames laboratoriais. A empresária Emelly Schio, 22 anos, ficou satisfeita com a nova opção de atendimento. “Estava passeando no shopping e vi que aqui tinha aberto um laboratório do hospital e resolvi agendar a minha coleta. Eu moro pertinho, então facilitou bastante para a minha rotina. Achei o atendimento seguro e muito rápido, cerca de 10 minutos, eu já estava liberada”.

A Unidade de Relacionamento foi criada com o desejo de aproximar o HSVP da comunidade e no espaço também são feitos agendamentos de procedimentos e serviços médicos hospitalares, ações de prevenção e de promoção à saúde. Desde março, as equipes do Hospital São Vicente de Paulo já realizaram no shopping quatro “Blitz da Saúde” e campanhas educativas. O serviço está disponível no Piso Térreo, das 7 às 21 horas, sem fechar ao meio-dia e aos sábados pela manhã e tarde. Mais informações pelo telefone (54) 2103-4131.

UM AMOR PELO HOSPITAL QUE VEIO DA CRECHE

O sucesso do HSVP vem da dedicação de pessoas que têm a missão diária de cuidar e salvar vidas. E foi pensando nelas, que há 35 anos, uma creche foi criada para acolher com segurança os filhos dos colaboradores durante as jornadas de trabalho. A Escola de Educação Infantil São Vicente conta com 54 profissionais e tem 311 crianças, dos 4 meses aos 4 anos completos, no turno integral e aos sábados. Desde a fundação, a escolinha já atendeu de forma gratuita mais quatro mil crianças, inclusive vários ex-alunos são funcionários da instituição hospitalar.

Angela Maria Batistella, por exemplo, integrou a primeira turma do berçário e, desde 2010, é enfermeira do hospital e hoje atua na assessoria da gerência de área. Ela é filha dos técnicos de enfermagem Maristela e Joelson e, coincidentemente, comemora o aniversário junto com o HSVP. “O Hospital São Vicente de Paulo sempre esteve presente na minha vida, por isso é um orgulho visitar a creche e mostrar minhas fotos às crianças. Nasci aqui, fui alfabetizada aqui, meus pais trabalham aqui e eu constituí minha carreira aqui. Recordar a história provoca um misto de nostalgia e agradecimento pelas lindas lembranças da infância. Fui e sou muito feliz em fazer parte desta organização”.

Créditos: Ana Paula Koenemann - Comunicação HSVP