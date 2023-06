Ipiranga do Sul promove a 6ª Conferência da Assistência Social nesta quarta-feira

A Emater/RS-Ascar, vinculada à Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), por meio do Escritório Regional de Erechim, seguindo os protocolos sanitários, ministra capacitação de Boas Práticas Agrícolas (BPA) na produção de Erva-Mate, voltada para produtores de erva- mate da região do Alto Uruguai. O curso será realizado nesta quinta e sexta- feira (04 e 05/11). Divulgação AFR No primeiro dia do curso, com início às 9h, serão ministrados os temas realidade do setor ervateiro na região de Erechim, pelo engenheiro agrônomo e extensionista Luiz Angelo Poletto. Na sequência, das 9h45 às 10h30, o extensionista e engenheiro agrônomo Ilvandro Barreto de Melo abordará o tema avaliação da qualidade da muda (padrão de qualidade de muda de erva- mate, origem genética, boas práticas de viveiro, o que observar como indicador de que o viveiro está utilizando boas práticas de produção de mudas, características a ser observadas nas raízes e parte aérea e rustificação