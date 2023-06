Mais de 600 participantes são esperados no IFRS - Campus Sertão para a 8ª edição dos Jogos do IFRS

A segunda etapa dos Jogos do IFRS reunirá em torno de 600 participantes

no Campus Sertão a partir desta quinta-feira, dia 29 de junho de 2023. São 542

estudantes atletas e 65 servidores, de 16 campi. Até dia 1º de julho, serão realizadas

competições de atletismo, basquetebol, futsal, handebol, voleibol e vôlei de praia, com

equipes masculinas e femininas.

As disputas terão início às 8h de quinta-feira e ocorrerão no Campus Sertão e também

em outros quatro espaços da cidade de Sertão: no ginásio da Escola Municipal de

Ensino Fundamental João Antônio De Col, na quadra de areia da Praça Ernani

Herrmann e no Salão Paroquial. Também ocorrerão jogos no Ginásio Municipal de

Coxilha.

Uma cerimônia de abertura oficial do evento ocorrerá às 20h, no Centro Esportivo Luiz

João Rossetto do Campus Sertão com a presença de autoridades do IFRS. O

encerramento está previsto para as 16h de sábado, 1º de julho, também no Centro

Esportivo.

As delegações ficarão alojadas no Campus Sertão e as refeições acontecerão no

Restaurante do Campus: café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde,

janta e ceia.

Para conferir o chaveamento e o horário dos jogos, acesse o site ifrs.edu.br/sertão.

Sobre os Jogos do IFRS

Esta é a oitava edição dos Jogos do IFRS, voltado a estudantes com idade de até 19

anos. Está ocorrendo em duas etapas: a primeira foi realizada no Campus Bento

Gonçalves, no dia 21 de junho de 2023, com as modalidades de xadrez e tênis de

mesa; e a segunda ocorrerá no Campus Sertão, de 29 de junho a 1º de julho.

Os atletas vencedores nas diferentes modalidades dos Jogos do IFRS (com exceção

do xadrez) participarão dos Jogos Regionais dos Institutos Federais 2023, em

Blumenau/SC, de 29 de agosto a 1º de setembro. No xadrez, os oito melhores

classificados, masculino e feminino, participarão de treinamentos. Após, serão feitas

seletivas para definir os representantes do IFRS nos Jogos Regionais.

Quem vencer na etapa regional vai para os Jogos Nacionais, de 23 a 27 de outubro,

em Fortaleza/CE.

Os Jogos do IFRS são organizados pela Pró-Reitoria de Extensão (Proex) com o

apoio da Pró-Reitoria de Ensino (Proen) e dos professores de educação física

dos campi.