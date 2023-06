MDB percorrerá o RS com foco em 2024

O MDB do Rio Grande do Sul coloca o pé na estrada a partir do dia 1º de julho para uma série voltada para o planejamento e a formação de dirigentes, militantes e potenciais candidatos às eleições de 2024.

Intitulada Mobiliza 15 - Semear trabalho, partilhar conquistas e comandada pelo presidente do Diretório Estadual e prefeito de Rio Grande, Fábio Branco (FOTO), a série, presencial, começa por Santa Maria e contemplará 10 encontros macrorregionais. A programação contará com orientações jurídicas sobre o processo eleitoral, posicionamento político-partidário, campanha digital e ato político com participação de lideranças estaduais. "Vamos trabalhar para manter o protagonismo político do MDB e unir líderes, dirigentes, militantes e futuros candidatos no objetivo comum de promover grandes transformações através de mandatos qualificados a partir de 2024", afirma Fábio Branco.





Entre os painelistas estarão o consultor jurídico do MDB-RS, advogado Milton Cava; a Fundadora do IPO, socióloga e cientista política Elis Radmann; e profissionais de comunicação e marketing da Critério Resultado em Opinião Pública. O projeto de interiorização do MDB tem apoio da Fundação Ulysses Guimarães (FUG).

Simultaneamente aos encontros, a direção estadual do partido atuará sistematicamente para mapear prioridades eleitorais, novos talentos e estruturar ações com o horizonte para as próximas eleições. Esse trabalho será conduzido por uma comissão representativa de lideranças sob coordenação do ex-governador José Ivo Sartori e do ex-senador José Fogaça