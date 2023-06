CONFIRMADA A INSTALAÇÃO DO COMANDO REGIONAL NORTE, NA REGIÃO DO ALTO URUGUAI

O município de Erechim será sede da unidade

O governador Eduardo Leite assinou, nesta quinta-feira (15), o decreto que institui as Regiões Integradas de Segurança Pública (RISP). O projeto faz parte das ações do Programa RS Seguro. Serão instaladas 21 Risp no Rio Grande do Sul. Atualmente, o Estado tem 33 regionais da PC e 16 da BM. Com o novo desenho, serão criados, no âmbito da BM, mais cinco comandos regionais, totalizando 21, a mesma quantidade de Risps a serem estabelecidas. A partir da assinatura do decreto cada região da Polícia Civil será atendida pela mesma regional da Brigada Militar, gerando uma maior interação entre os órgãos de Segurança Pública, com interação hegemônica em todo Estado.



De acordo com a deputada Delegada Nadine, que esteve à frente da Polícia Civil nos últimos anos, a demanda para instalar um comando no Alto Uruguai é antiga. “Não tenho dúvidas que esse decreto, estruturado de forma estratégica, vai proporcionar melhorias significativas e eficientes nos índices da nossa segurança pública”. A parlamentar também destacou o trabalho de lideranças da AMAU, Associação de Municípios do Alto Uruguai, e do Coder, Conselho de Desenvolvimento de Erechim, que também trabalharam para que o pleito saísse do papel.



O Comando Regional de Polícia Ostensiva Norte, com sede em Erechim, ficará responsável pelos seguintes municípios: Aratiba, Áurea, Barão de Cotegipe, Barra do Rio Azul, Benjamin Constant do Sul, Campinas do Sul, Carlos Gomes, Centenário, Cruzaltense, Entre Rios do Sul, Erebango, Erechim, Erval Grande, Estação, Faxinalzinho, Floriano Peixoto, Gaurama, Getúlio Vargas, Gramado dos Loureiros, Ipiranga do Sul, Itatiba do Sul, Jacutinga, Machadinho, Marcelino Ramos, Mariano Moro, Maximiliano de Almeida, Nonoai, Paim Filho, Paulo Bento, Ponte Preta, Quatro Irmãos, Rio dos Índios, São Valentim, Severiano de Almeida, Três Arroios, Trindade do Sul e Viadutos.



O governador explicou ainda que o processo de organização e implementação do projeto terá início nas próximas semanas, sendo efetivado ao longo do segundo semestre. Quanto à reestruturação de cargos no âmbito da BM, o governo encaminhará projeto de lei para a Assembleia Legislativa, já que o novo desenho demanda a designação de coronéis para assumir os novos postos de comando, além do destacamento de outros militares.



