Prefeito de Getúlio Vargas e delegação de prefeitos e primeiras-damas da AMAU participam da Cúpula Mundial da Família 2023

O prefeito de Getúlio Vargas, Mauricio Soligo, e a primeira-dama Karina Soligo, juntamente com o casal-presidente do Lions Clube Getúlio Vargas, Jardel Haiduck e Géssica Fiabane, e uma delegação de prefeitos e primeiras-damas da AMAU participam, de 13 a 16 de junho, na cidade de Balneário Camboriú, da Cúpula Mundial da Família 2023. O evento, que foi realizado no Hotel Sibara Flat & Convenções, foi promovido pela Organização Mundial da Família (WFO) e o Instituto das Nações Unidas para Treinamento e Pesquisa (UNITAR), em parceria com o Governo do Estado de Santa Catarina, o Município de Balneário Camboriú, o Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas, a Divisão das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável Inclusivo, o Escritório de Financiamento das Nações para o Desenvolvimento Sustentável e a Seção de ONGs das Nações Unidas.

Na oportunidade foi celebrado o 60º aniversário da UNITAR. Também estavam presentes no encontro de lideranças mundiais o presidente da AMAU e vice-presidente da Famurs, o prefeito de Barra do Rio Azul, Marcelo Arruda, e a primeira-dama Rafaela Sette, o prefeito de Jacutinga e presidente do CIRAU, Beto Bordin, e a primeira-dama Cleunice Bordin, o prefeito de Marcelino Ramos, Vannei Mafissoni, e a primeira-dama, Silvana Bressan Mafissoni, e o prefeito de Severiano de Almeida, Milto Vendruscolo e primeira-dama Melânia Vendruscolo, o prefeito de Ponte Preta, Josiel Fernando Griseli. Eles participam do evento a convite da presidente da presidente da WFO, Dra. Deisi Kusztra, e do Secretário-Geral Adjunto da ONU e Diretor Executivo do Instituto das Nações Unidas para Formação e Investigação (UNITAR), Nikhil Seth.

TEMÁTICA

Com o tema “Investir em Famílias”, a Cúpula tem entre seus objetivos tornar a década de 2020-2030 um período de ações efetivas e garantir a plena implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em nível local, onde os municípios, através de suas lideranças serão os protagonistas para a aceleração da Agenda 2030.

Segundo a presidente da WFO, Dra. Deise Kusztra, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável criou o consenso de que a dignidade do indivíduo é fundamental. “Os objetivos e metas da Agenda devem ser alcançados por todas as nações e pessoas e por todos os segmentos da sociedade. Desta forma, precisamos formar os gestores municipais para liderarem este desafio”, explica.

UNIVERSIDADE DE PREFEITOS

“O legado do evento será sentido por muito tempo. Além da apresentação da Universidade de Prefeitos no Brasil, por meio de um curso híbrido (presencial e online), em língua portuguesa, duração de nove meses e certificação internacional emitida pelo UNITAR, buscando a formação continuada dos gestores públicos com o objetivo de acelerar o atingimento das metas, o encontro deu origem a uma Declaração que será assinada por todas as delegações presentes com o objetivo de ajudar as nações a agirem em favor da Agenda 2030”, ressalta A Dra. Deise. A intenção dos organismos internacionais é iniciar a Universidade de Prefeitos, que já está instalada no Paraná, seguir para os Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul e ampliar, posteriormente e de forma gradativa, para os demais estados brasileiros.

Na oportunidade, os prefeitos gaúchos presentes se comprometeram em disseminar os 17 Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 em seus municípios e em toda a região da AMAU, assim como abrir as portas para a Universidade de Prefeitos no Rio Grande do Sul.

CASA DA FAMÍLIA

Na sexta-feira, 16, representantes das delegações conheceram a Casa da Família de Balneário Camboriú e ficaram positivamente impressionados com o trabalho desenvolvido no local, que abrange trabalho voluntário, múltiplas ações sociais, programas e oficinas de inclusão, proteção e desenvolvimento social aberto ao público gratuitamente.

Para Nikhil Seth, da ONU, “o modelo da Casa da Família deveria ser replicado para todas as cidades, não só do Brasil como do mundo, um exemplo que se mede pelo grau de felicidade das pessoas que aqui presencio. Porque não meço uma cidade por sua arquitetura, mas pelo grau de felicidade das pessoas que a habitam e muito poucas cidades me parecem tão felizes quanto Balneário Camboriú”, pontuou o Diretor Executivo da UNITAR.

Também durante a visita à Casa da Família, a presidente da Organização Mundial da Família, Dra. Deisi Kusztra, elogiou o trabalho ali desenvolvido e convocou o prefeito Fabrício Oliveira a liderar a criação da Universidade de Prefeitos em Santa Catarina, uma ação da ONU prevista para ser iniciada nesta Cúpula, assim como convidou os prefeitos gaúchos a aderirem a esta iniciativa.