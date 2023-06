Prefeito Mauricio Soligo retorna ao Executivo após período de férias

Na manhã desta sexta-feira, 23 de junho, o prefeito de Getúlio Vargas, Mauricio Soligo, reassumiu a gestão do município que, durante suas férias – 12 a 22 de junho -, estava sob o comando, nos primeiros dias – de 13 a 21 - do vice-prefeito Elgido Pasa, e nos dias 21 e 22, sob o comando do presidente do Poder Legislativo, vereador Domingo Borges de Oliveira.





Momento da transmissão de cargo na manhã desta sexta-feira.



O ato de transmissão de cargo ocorreu no Gabinete do Executivo, na presença dos secretários municipais de Educação, Cultura e Desporto, Meio Ambiente, Fazenda, e Administração, Sandra Betiatto, Jackson Karpinski, Sérgio Lima e Tatiane Giaretta, e do vereador Aquiles Pessoa da Silva.

O vereador Domingo Borges de Oliveira agradeceu a confiança do prefeito Mauricio Soligo e a dedicação da equipe de secretários e servidores municipais. Se colocou à disposição do prefeito Soligo afirmando que continuará ajudando na Administração Municipal.