Prefeitura de Getúlio Vargas adquire mais uma retroescavadeira para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

Mais um maquinário acaba de chegar no município. Na manhã desta quinta-feira, 22, foi entregue à Prefeitura de Getúlio Vargas uma retroescavadeira Müller no valor de R$ 452.500,00, destinada a cumprir demandas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, por meio da Patrulha Agrícola. Receberam o novo equipamento o prefeito em exercício, Domingo Borges de Oliveira, os secretários de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Jairo Klein e Jackson Karpinski, o chefe de obras da cidade, Osmar José Morandini; o chefe de obras do interior, Vilson Barbizan; e o operador Valmir Butka.





Momento da entrega da retroescavadeira.





O veículo foi adquirido com o auxílio de uma emenda parlamentar do deputado federal Vilson Luis Covatti, no valor de R$ 143.250,00, somados aos R$ 309.250,00 dados em contrapartida pelo município, oriundos de recursos próprios.

Durante a entrega, o prefeito em exercício, Domingo Borges de Oliveira, afirmou que a nova aquisição chega para se somar à frota de máquinas da prefeitura e, com certeza, auxiliará muito nos trabalhos de qualidade prestados pela pasta de Desenvolvimento Econômico, suprindo as necessidades no meio urbano e rural do município.