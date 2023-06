Presidente da Assembleia dá início aos debates do Movimento Pela Educação em Santana do Livramento

O terceiro encontro do Seminário Regional Movimento Pela Educação teve início na manhã desta sexta-feira (16) no município de Santana do Livramento, na fronteira oeste do estado. Liderado pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Vilmar Zanchin (MDB), o evento reúne no auditório central da Unipampa autoridades estaduais e locais para discutir temas relacionados ao ensino. No final do encontro, será entregue para a diretora da secretaria estadual de educação, Leticia Grigoletto, um documento com a síntese do debate.





Depois da execução dos hinos Nacional e Rio-grandense e da exibição do vídeo do Movimento pela Educação, o presidente da Assembleia, Vilmar Zanchin, se manifestou. Segundo o deputado, o projeto Movimento Pela Educação busca debater o tema em todas as regiões do estado com o objetivo de ouvir especialistas da área da educação, lideranças regionais e escutar os anseios da sociedade para, juntos, criar ações concretas para melhor a educação.





Zanchin observou que para o governador a educação é prioridade no atual mandato e que a sociedade civil, através da ONGs e lideranças empresariais já discutem este tema e buscam ações para melhorar os índices educaionais do estado. Diante desse cenário, o presidente da Assembleia Legislativa afirmou que o parlamento gaúcho não pode se ausentar do debate.





Em entrevista antes do evento começar, Zanchin manifestou-se em solidariedade a população gaúcha atingida pelas chuvas e temporal. Posteriormente ele afirmou que a expectativa é criar no final do ano um marco legal da educação para colocar na legislação políticas públicas educacionais que sejam de estado e não de governos transitórios. Para isso, é fundamental o engajamento da Assembleia Legislativa no tema para posteriormente exercer o papel de fiscalização e acompanhamento dos resultados dessas iniciativas.





Na sequência do evento se manifestou o líder do governo, Frederico Antunes (PP), e a deputada Adriana Lara (PL). Antunes disse que o Movimento pela Educação conta com o apoio unânime da Assembleia. “É um tema convergente e, ao mesmo tempo, desafiador, na medida em que chama cada um a contribuir com suas ideias para o avanço da educação”, frisou.





Já Adriana Lara, que é professora, afirmou que a Assembleia produz um momento especial ao ir ao interior ouvir e debater um tema que é caro para todos. Ela ressaltou ainda que o Movimento pela Educação é um espaço privilegiado para discutir diretrizes do Plano Nacional de Educação, que expira em 2024, e não estão sendo cumpridas. Citou, como exemplo, o avanço da evasão e a distorção série e idade.





Também se manifestaram na abertura do evento o vice-prefeito e prefeito em exercício, Evandro Gutebier e o diretor do Campus Livramento da Unipampa, Alexandre Vicente Xavier.