Produtores de vinho recebem premiação durante Jantar Beneficente do Vinho em Sertão

A premiação dos vencedores do 3º Encontro Municipal do Vinho Artesanal de Sertão aconteceu na última sexta-feira (16/06), durante o 3º Jantar Beneficente do Vinho. O evento reuniu cerca de 400 pessoas. O Encontro tem como objetivo qualificar os vinhos artesanais produzidos para consumo familiar, fortalecendo a Segurança Alimentar.









Os vinhos foram avaliados nas categorias Gosto Técnico e Gosto Popular.

Participaram do evento o prefeito Edson Rossato, o vice-prefeito Valmir Bocalon, o gerente do Escritório Regional da Emater/RS-Ascar em Erechim, Gilberto Tonello, agentes financeiros, pároco, secretários municipais, vereadores, diretor técnico do Hospital São José e presidente da Associação Empresarial de Sertão, Marcos Haack.

Avaliação

As avaliações aconteceram durante o 3º Encontro do Vinho Artesanal de Sertão, realizado no dia 14 de junho. A avaliação técnica (Gosto Técnico) foi realizada pelo enólogo da Emater/RS-Ascar, Thompson Didoné, da região de Caxias do Sul, e pelo extensionista rural Renato Serafini, da região de Passo Fundo. Na degustação técnica, realizada na parte da tarde, foram avaliadas 11 amostras de vinho branco e 13 amostras de vinho tinto, sendo todos vinhos artesanais produzidos pelas famílias rurais do município.

Na mesma data, à noite, ocorreu a degustação Gosto Popular, com a participação do gerente do Escritório Regional em Erechim, Gilberto Tonello, secretários municipais, vereadores, representantes da agência do Sicredi em Sertão, Sindicato Rural, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Hospital São José e do Padre Jozelio.

Premiação

Vinho branco - modalidade popular

1º lugar - Nilso Serro

2º lugar - Gilberto Mattana

3º lugar- Nilceu Langaro

Vinho branco modalidade técnico

1º lugar - Juliano Mesadri

2º lugar - Clacir Dagostini

3º lugar- Agenor Delanora

Vinho tinto modalidade popular

1º lugar - Fernando Pereira

2º lugar - Adir Gatti

3º lugar - Clecir Slaviero

Vinho tinto modalidade técnico

1º lugar - Sidnei de Villa

2º lugar - Flávio Perret

3º lugar - Junior Langaro

Fotos/ Divulgação Emater/RS

Assessoria de Imprensa da Emater/RS-Ascar - Regional de Erechim

Jornalista Terezinha Mariza Vilk