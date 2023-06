Prova do Vestibular de Inverno foi aplicada no sábado à tarde

Os candidatos que participaram do Vestibular de Inverno da URI, neste sábado, às 14, foram desafiados a escrever sobre dois temas extremamente atuais e que são, periodicamente, explorados pela mídia brasileira.





Prova teve lugar no prédio 8.

A primeira proposta de redação foi sobre os problemas e desafios do idadismo em nossa sociedade, como preconceitos que podem atingir diferentes idades, por meio de violência psicológica, verbal ou física, a partir de três textos sugeridos para o desenvolvimento da prova.

A segunda proposta era para responder a seguinte questão: você considera necessário o debate em torno do consumo de cigarros eletrônicos? Por quê? Da mesma forma, o candidato tinha três textos de apoio para o desenvolvimento da redação.

A lista dos aprovados, tanto para os que fizeram a prova presencial quanto para aqueles que optaram pela nota do ENEM (Exame Nacional de Ensino Médio), será divulgada na terça-feira, 20, às 10h, quando inicia o período de matrículas que se estende até sexta-feira, 23. Os novos calouros devem fazer a matrícula junto ao Centro de Atendimento Acadêmico, munidos da documentação necessária. Tanto a lista dos aprovados como também a documentação necessária, poderão ser conferidos pelo site uricer.edu.br/vestibular.

A Coordenação do Vestibular informa que, na hora da matrícula, o estudante poderá optar pelo CREDIURI, sistema próprio de crédito da Universidade, podendo utilizar até 50% da mensalidade para início do pagamento apenas após o encerramento do curso. Este benefício, no entanto, não se destina ao curso de Medicina.

A URI Erechim possui, ainda, outras formas de ingresso em seus cursos de graduação, como transferência, portador de diploma e reingresso, os três com descontos especiais. O ingresso por transferência dá 50% de desconto no primeiro semestre do curso escolhido. Para os que desejam o reingresso em qualquer curso, o desconto é de 30% durante todo um semestre. Já o ingresso para portadores de diploma dá desconto de até 20% em todo curso.