Selo Institucional marca o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+

Os Correios lançaram, na terça-feira (27), no Palácio do Planalto, em Brasília, o selo institucional alusivo ao Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. Foi a primeira vez na história que a sede do governo federal recebeu um evento sobre o tema e, logo após a solenidade, o Palácio foi iluminado com as cores da bandeira LGBTQIA+.













No evento de lançamento, o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, destacou a importância do tema neste momento de mudanças em que o Brasil vive. “Em um país que ocupa o topo do ranking mundial de mortes de travestis e pessoas trans pelo 14º ano consecutivo, divulgar as cores do orgulho LGBTQIA+ em um selo lançado na sede do nosso governo significa muito”, afirmou. O dirigente também destacou que, desde que assumiu a gestão da estatal, tem trabalhado para transformar os Correios em um lugar livre de preconceitos de qualquer tipo. “A emissão deste selo reafirma nosso compromisso com o tema e reforça nosso papel, como agentes do governo federal presentes em todo o território nacional, na implementação de políticas públicas. Que possamos seguir contribuindo para a construção de uma sociedade de paz e equidade”, finalizou.





Estiveram presentes no evento, além do presidente dos Correios, a diretora de Governança e Estratégia da estatal, Mariana Cruz Montenegro; o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), Silvio Almeida; o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (SECOM), Paulo Pimenta; o secretário nacional de Acesso à Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Marivaldo Pereira; a secretária nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+ do MDHC, Symmy Larrat; a presidenta do Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas CNLGBTQIA+, Janaína Oliveira; o presidente do Serpro, Alexandre Gonçalves de Amorim; e a secretária nacional de Articulação Institucional, Ações Temáticas e Participação Política do Ministério das Mulheres, Carmen Foro; entre outras autoridades e representantes de empresas.









Sobre o selo





Sugestão da deputada federal Erika Hilton, o selo institucional traz, nas cores do orgulho LGBTQIA+, uma releitura da bandeira que celebra seu movimento contínuo ao longo do tempo. No entrelaçar da paleta que representa a diversidade, a arte traz os ciclos na luta por direitos e a conexão entre as identidades que formam a comunidade. Segundo a deputada, “ter um selo oficial em homenagem ao Orgulho LGBTQIA+ é um símbolo de respeito à história de um movimento que ainda luta pelo direito de existir, pelo direito de ser e pelo direito de amar”. “A iniciativa dos Correios, uma das instituições públicas de maior credibilidade do País, demonstra que seguimos avançando como sociedade e que, de fato, estamos reconstruindo um ambiente público de respeito e reconhecimento”, afirmou.