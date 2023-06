UNIDEAU - PATP: uma ferramenta que integra teoria e prática no processo de aprendizagem

Ao adotar uma metodologia inovadora, o Centro Universitário IDEAU (UNIDEAU) destaca-se como referência na área da educação, formando profissionais qualificados e preparados para enfrentar os desafios do mundo real. A aprendizagem empregada permite integrar teoria e prática, tendo como principal estratégia o Projeto de Aperfeiçoamento Teórico-Prático (PATP).





Esse trabalho é desenvolvido semestralmente e busca integrar as disciplinas de maneira interdisciplinar, com ênfase no aprendizado prático. Assim, ao encorajar o estudante a explorar diferentes perspectivas, questionar ideias e a buscar soluções inovadoras, permite o desenvolvimento de competências que vão além do eixo profissional, como criatividade, oratória, trabalho em equipe e tomada de decisões.

No decorrer desta semana, cerca de 226 trabalhos estão sendo apresentados para uma banca de professores, os quais abordam diferentes temáticas, entre elas: programação de jogos, manejo de solos para cultivo de hortaliças, apresentação de soluções inteligentes para a melhor ocupação dos espaços urbanos, aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), desenvolvimento de fórmulas farmacêuticas para uso pediátrico, compreensão das reações do paciente e familiares frente ao diagnóstico de transtornos psicopatológicos, entre outros.

Segundo o diretor da unidade, Me. Gustavo Wentz, em um mundo em constante evolução, é fundamental que os métodos de ensino acompanhem essas transformações, estimulando o desenvolvimento de habilidades cognitivas, socioemocionais e tecnológicas. “O PATP é fundamental para a formação dos alunos. Além de levá-los a experimentação prática profissional, permite explorar as diversas nuances, aplicações e até mesmo dificuldades envoltas ao tema” e complementa “ainda, por ser um trabalho científico, auxilia no desenvolvimento da escrita formal e da apresentação oral, tão importantes para qualquer profissão”, destacou o professor.