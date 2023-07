1º Pedal de Jacutinga está com inscrições abertas

Evento organizado pelo Sesc acontece no dia 06/08.











Em comemoração aos 59 anos do município, o 1º Pedal de Jacutinga acontece no dia 06 de agosto, a partir das 8h. O evento esportivo, realizado pelo Sesc Erechim, está com inscrições abertas pelo site www.sesc-rs.com.br/esporte/ ciclismo-e-cicloturismo/, por R$ 50. O investimento inclui café da manhã, almoço e medalha de participação para todos os atletas. A maior equipe inscrita será premiada, também, com um troféu.

A largada do Pedal acontecerá na praça em frente à Prefeitura de Jacutinga (Rua Stefano Gregio, 296). Os participantes podem escolher entre dois percursos para o desafio: 25km, com 331m de ganho de elevação, ou 41km, com 505m de ganho de elevação, que oportunizarão conhecer vários pontos do município. Mais informações podem ser obtidas com o Sesc Erechim pelo telefone (54) 3522-1309 ou através do WhatsApp (54) 98407-0288.

Há 77 anos, o Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac está próximo da comunidade e das empresas gaúchas em prol do desenvolvimento, da felicidade e da mudança. Oportunizar mais acesso à cultura, ao esporte, à saúde, ao lazer, à assistência e à educação é a prioridade dos serviços oferecidos pelo Sesc e pelo Senac no Estado. Além disso, com o apoio dos sindicatos empresariais filiados, a Fecomércio-RS oferece ações que incentivam o empreendedorismo e o crescimento dos negócios do setor terciário.