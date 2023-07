5 dicas de como cuidar da saúde bucal no inverno

Especialista alerta para mudanças na rotina alimentar, além de dores e incômodos comuns que estão relacionados a diversos fatores, inclusive o frio





Com a chegada do inverno, alguns cuidados com a saúde devem ser redobrados, como o monitoramento da vitamina C e D. Além disso, de acordo com o coordenador do curso de Odontologia da Faculdade Anhanguera, Ramiro R. Barcellos, a saúde bucal requer uma atenção especial em dias mais frios, devido alguns fatores específicos dessa estação. Abaixo, Ramiro compartilha algumas dicas para ficar atento durante o inverno:



Sensibilidade

Você sabia que o ar frio na boca tem o mesmo efeito de quando ingerimos algo gelado? Isso acontece porque a boca tem a mesma temperatura do corpo, enquanto a temperatura externa está mais gelada no inverno. Isso pode aumentar a sensibilidade dos dentes, e consequentemente causar dores, e acontece principalmente quando há lesões, cáries, traumas nas terminações nervosa ou desgaste no esmalte do dente. No caso de desgaste excessivo o nosso conselho é usar cremes dentais para dentes sensíveis e optar por escovas de cerdas macias. Mas se o problema insistir, o indicado é procurar um dentista para uma avaliação.



Sinusite

Sim, a sinusite está relacionada às dores de dente. No inverno ela costuma ser confundida com problema bucal, e isso acontece porque a sinusite causa inflamação da mucosa dos seios faciais, que pressionam os dentes molares e pré-molares. Quando a raiz é afetava causa um incômodo semelhante a dor de dente. Então, para evitar passar por isso o ideal é manter a sinusite controlada. Consulte seu médico e faça o tratamento adequado.



Bebidas quentes

No frio costumamos nos render às bebidas quentes, como chás, chocolate quente, café e vinhos. Mas algumas dessas bebidas têm pigmentos que além de manchar podem deixar os dentes sensíveis por causa do choque térmico. Mas você não precisa abrir mão das bebidas quentes, deve apenas tomar alguns cuidados, como deixar esfriar antes de consumir e aderir ao canudo para tomar algo, assim evita que entre em contato com dentes e os manche com a pigmentação. E, você sabia que o café sem açúcar não mancha os dentes como o com adoçado? Isso mesmo. Acontece porque o açúcar causa descalcificação pelo acúmulo de plana, por isso as manchas. Mas lembre-se de manter uma boa escovação dos dentes, e não dispensar o uso de fio dental e enxaguantes bucais.



Hidrate-se para evitar o mau hálito

Não são só os lábios que ficam ressecados no inverno, mas sim toda a parte interna da boca, e isso pode causar mau hálito. Isso acontece porque o consumo de água é diminuído, e nosso conselho é beber a quantidade ideal de água para o seu corpo, mesmo nos dias mais frios.



Não exagere no consumo de doces

É comum consumir mais doces nos dias frios, mas eles não são amigos da sua saúde bucal; em excesso podem aumentar a placa bacteriana e também as cáries. Para manter seu sorriso bonito, não abuse de alimentos ricos em açúcar, ou dos que grudam nos dentes.



