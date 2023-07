A importância da estimulação da fala na rotina diária da criança autista

Fonoaudióloga escreve capítulo em livro que enfatiza a conexão da comunicação para a interação social

Camila KoszkaDivulgação - Literare Books International





A comunicação é uma habilidade fundamental para a interação social, aprendizagem e desenvolvimento emocional. No caso do autismo, uma condição caracterizada por dificuldades na comunicação, interação social e comportamentos repetitivos, a estimulação da fala desempenha um papel crucial na melhoria da qualidade de vida da criança e na sua capacidade de se conectar com o mundo ao seu redor.

A renomada fonoaudióloga Camila Koszka, em seu capítulo "Estimulação da fala na rotina diária: passo a passo para a interação" que faz parte do livro "Simplificando o Autismo" (Literare Books International), compartilha seus conhecimentos e experiência que transformaram sua prática fonoaudiológica após o nascimento de seu filho, João Lucca. O livro, escrito com dedicação e embasamento profissional, visa proporcionar auxílio e orientação a mães e cuidadores na importante tarefa de estimular a fala das crianças.

Para Camila Koszka, a chegada de João Lucca em sua vida transformou sua visão profissional e pessoal. “A partir desse momento, me empenhei em aprimorar meu conhecimento sobre estimulação da fala em crianças, reconhecendo o poder das interações diárias e da rotina no desenvolvimento da comunicação infantil”, afirmou a especialista, completando que seu aprendizado e compreensão sobre o tema despertaram seu interesse em ajudar outras mães, compartilhando dicas e técnicas efetivas para estimular a fala das crianças no ambiente doméstico.

Camila ainda comenta que em 2020, durante a pandemia de Covid-19, o mundo enfrentou desafios sem precedentes, e as crianças não foram exceção. A restrição de vivências com o meio e outras crianças e o ambiente domiciliar pouco estimulante afetaram significativamente o desenvolvimento da fala e da linguagem em muitos pequenos. “Muitas crianças apresentaram dificuldades para falar, gesticular e emitir sons, tornando evidente a importância de intervenções eficazes e práticas no ambiente familiar”, destacou a fonoaudióloga.

Camila Koszka enfatiza que o ambiente ao redor da criança exerce influência direta em seu desenvolvimento da fala e da linguagem. O estímulo adequado pode favorecer e aperfeiçoar essas habilidades, enquanto a falta de estímulo pode resultar em atrasos significativos no desenvolvimento da comunicação. Ao identificar crianças com atrasos na fala e na linguagem em sua prática clínica, ela ressalta a relevância de realizar ajustes no ambiente que cerca a criança, incorporando-os à rotina diária, hábitos e interações.

A especialista comenta que a fala pode ser estimulada, durante a rotina diária, nas seguintes situações: troca de fralda, amamentação, brincadeiras, refeição, contato visual, imitação e conversas.

Camila ainda destaca que a intervenção precoce e o estímulo consistente são fundamentais para superar desafios na comunicação e permitir que as crianças alcancem seu potencial máximo. Proporcionar um ambiente estimulante e acolhedor, com apoio e orientação adequados, pode fazer toda a diferença no desenvolvimento da fala e na qualidade de vida dessa criança, permitindo que ela alcance todo o seu potencial e se conecte com o mundo de maneira significativa.