Aberto oficialmente o Fórum de Educação de Getúlio Vargas e lançada a Revista Saberes & Fazeres Educativos

Evento tem como tema “Entre saberes e fazeres: a aprendizagem em foco”

Tendo como temática: “Entre saberes e fazeres: a aprendizagem em foco”, iniciou, nesta quarta-feira, 19, o XXVII Fórum Municipal de Educação, o XXIV Fórum Regional de Educação e o XXIII Fórum Nacional de Educação. A promoção é da Prefeitura de Getúlio Vargas, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, tendo como apoiadores a Unideau e a URI Erechim. Mais de 350 profissionais da educação marcam presença no evento, que encerra na próxima segunda-feira, dia 24 de julho, com os Simpósios Temáticos no formato on-line.

No primeiro dia, quarta-feira, 19, à noite, no Salão de Atos da Prefeitura, foi realizado o lançamento oficial da Revista Saberes e Fazeres Educativos, nº 22, editada pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, com 16 artigos, cinco relatos da práxis, três trabalhos de alunos e oito pontos de vista. A solenidade, que foi precedida de uma apresentação cultural da Orquestra Sinfônica Getuliense, e contou com a presença de autoridades e da Comissão Científica da Revista Saberes & Fazeres Educativos.

Logo após o lançamento oficial, foi realizado um bate-papo sobre a Revista Saberes e Fazeres, coordenado por Mariele Zawierucka Bressan, integrante da Comissão Científica da Revista, com a presença do prefeito de Getúlio Vargas, Mauricio Soligo, vice-prefeito Elgido Pasa, secretária de Educação, Cultura e Desporto de Getúlio Vargas, Sandra Betiatto, secretária de Educação de Estação, Marcele Anversa Lima, no ato representando os secretários municipais da AMAU (Associação dos Municípios do Alto Uruguai), e professora André Eugênia Perin, coordenadora pedagógica da EMEI Cônego Stanislau Olejnik, colaboradora da Revista.

A trajetória da Revista Saberes e Fazeres Educativos não é recente. Data de 1996. São, portanto, 27 anos de publicações, que entrelaçam saberes e fazeres, ou seja, a práxis educativa. De revista, que retrata as indagações, anseios e perspectivas de uma Rede Municipal de Ensino de Getúlio Vargas, no caso, passou a periódico, com avaliação Qualis, da CAPES, contemplando publicações de distintos autores, cujo objetivo vem ao encontro do que se almeja em termos de produção do conhecimento científico: não apenas fazer ciência, mas publicizá-la e socializá-la.

Nesta edição estão publicados trabalhos, criteriosamente selecionados por uma comissão científica, preocupada com a qualidade dos textos e, também, com a beleza que deles emana. Se lê o desejo por uma educação de qualidade, pela valorização do professor - e do profissional da educação –, pela inclusão, enfim, por práticas educativas que promovam, de fato, aprendizagens significativas. São trabalhos que versam sobre temas atinentes ao processo de ensino e aprendizagem.

ABERTURA OFICIAL

Na quinta-feira, 20, foi realizada a cerimônia de abertura oficial, às 19h, no Auditório da Unideau, contando com a presença de autoridades, secretários municipais, vereadores, entre outros. O evento contou com a participação de professores das Redes Municipal, Estadual e Privada de Ensino de Getúlio Vargas e dos demais municípios da região. Antes da solenidade, houve um momento cultural, com a invernada artística do CTG Tropilha Crioula.

A conferência de abertura teve como temática: “Competências Socioemocionais na Educação e na Vida do Educador”, proferida por Eduardo Shinyashiki – palestrante, escritor e conferencista nacional e internacional com mais de 30 anos de experiência no Brasil e na Europa, Mestre em Neuropsicologia e referência em desenvolvimento das competências de liderança e do potencial humano -, tendo como coordenadora de mesa a Profª Mestre Sandra Betiatto - Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto de Getúlio Vargas.

PROGRAMAÇÃO DESTA SEXTA-FEIRA

A sexta-feira, 21, pela manhã, inicia com as Oficinas Pedagógicas, tendo como local as Salas de aulas da UNIDEAU, das 8h30 às 11h30. No início da tarde, às 13h, acontece a Conferência com o tema “Interfaces possíveis da neurociência com a educação”, tendo como conferencista o Profº Dr. Arnaldo Nogaro da URI Erechim, e mediação da Profª Esp. Lisiane P. Wietchikoski - SMECD PMGV. Às 15h, será a vez da conferência do Profº Esp. Robson Lima com o tema “Mestre: Aquele que transforma o saber em espanto”. Fará a mediação o Prof. Ms. Ivonei Fabiano Grolli, da UNIDEAU.

O Fórum de Educação de Getúlio Vargas encerra na segunda-feira, dia 24, com os Simpósios Temáticos, no formato on-line, a partir das 19h.