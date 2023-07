Aegea destaca importância da decisão do Tribunal de Contas para o RS

O grupo Aegea considera de fundamental importância para o Rio Grande do Sul a decisão tomada nesta quarta-feira (5) pelo presidente do Tribunal de Contas, Alexandre Postal. A deliberação destrava o processo de aquisição da Corsan e permite a imediata assinatura do contrato do grupo com governo do Estado.

A Aegea está pronta para assumir a operação nos 317 municípios atendidos pela Corsan e investir na qualificação da infraestrutura de abastecimento de água e expansão do sistema de esgotamento sanitário no Rio Grande tendo em vista a universalização do saneamento.

‌A companhia pretende ainda por em marcha um programa traçado para a recuperação dos sete meses perdidos desde a realização do leilão e um arrojado plano para os primeiros 100 dias de operação. Ele está dividido em três eixos de atuação, sendo o primeiro, a entrega de um pacote de 356 intervenções nos 317 municípios; a ativação do Plano Litoral, com a implantação de um novo sistema de tratamento e dispersão de esgoto no Litoral Norte; e os primeiras medidas do Plano de Resiliência Hídrica, focadas em ações de combate à falta d’água.