Assembleia Legislativa valoriza a cultura e os talentos gaúchos

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, por intermédio do Departamento de Cultura e da Divisão de Prêmios e Promoções Culturais, trabalha intensamente para valorizar a cultura nas suas mais variadas formas. No primeiro semestre de 2023, uma série de eventos musicais, concursos de poesia, cinema e premiações foram promovidos com o intuito de valorizar a arte e a cultura do nosso estado.





Os espetáculos musicais do Projeto Sarau do Solar; o Prêmio Assembleia Legislativa de Cinema – Mostra Gaúcha de Curtas; o Prêmio Lila Ripoll de Poesia; e o Prêmio Jovem Cientista são as formas que o Parlamento gaúcho encontra para incentivar, valorizar, premiar e reconhecer o talento local.

Projeto Sarau do Solar

O Projeto Sarau do Solar - que completa 31 anos de existência em 2023 -, visa incentivar a pluralidade da produção gaúcha e propiciar acesso universal às mais variadas expressões da cultura musical local, regional, nacional e internacional. Reconhecido e premiado, o Projeto Sarau do Solar foi criado em 1993, com o objetivo de promover espetáculos musicais com periodicidade quinzenal e com entrada franca, em temporada que se estende de março a dezembro de cada ano.

O Sarau obteve reconhecimento por Honra ao Mérito no Prêmio Açorianos de Música 2006, concedido pela Secretaria da Cultura de Porto Alegre, e também o Prêmio Eva Sopher 2020, da Secretaria de Estado da Cultura e da Fundação Theatro São Pedro.

O Projeto Sarau do Solar deste ano tem como uma de suas novidades um espetáculo musical voltado para o público infantil. Previsto para o dia 11 de outubro, o Sarau Especial é comemorativo ao Dia da Criança.

Sarau do Solar Solidário

Os espetáculos musicais do Projeto Sarau do Solar possuem entrada solidária, mediante doação de alimentos não perecíveis, que são encaminhados à Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul, e distribuídos conforme as necessidades de atendimento à população.





31 anos de música para todos

A temporada 2023 do Projeto Sarau do Solar foi aberta no dia 8 de março, às 19 horas, no Teatro Dante Barone, com o espetáculo musical da cantora e compositora Tati Portella, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.

A cantora, flautista e compositora porto-alegrense Adriana Deffenti foi a atração do Sarau do Solar de 22 de março, às 18h30, na Sala José Lewgoy do Solar dos Câmara da ALRS, com o espetáculo “Canções para suportar o Caos”.

A Assembleia Legislativa presenteou o público gaúcho com o Sarau do Solar Especial de inauguração do Teatro Oficina, do Theatro São Pedro, no dia 29 de março, às 19 horas. A apresentação ficou a cargo de Luciano Leães, um dos principais pianistas de blues do país.

O Teatro Oficina, local de realização do Sarau do Solar Especial, é um espaço de apresentação artística, localizado ao lado do Theatro São Pedro, com galerias e espaços móveis para 150 espectadores e capacidade de expansão, de acordo com cada montagem cenográfica, sendo destinado à criação de espetáculos e propostas experimentais com total de 350 m².

Radicada em Porto Alegre desde os 12 anos, a cantora, compositora, multi-instrumentista e produtora musical mineira Jalile se apresentou no Sarau do Solar de 5 de abril, às 18h30, na Sala José Lewgoy do Solar dos Câmara da ALRS, com o espetáculo “Diz que me vê”.

O Sarau do Solar Especial em homenagem aos 188 anos da Assembleia Legislativa, dia 19 de abril, às 19 horas, no Teatro Dante Barone, recebeu o espetáculo de música instrumental "Rodrigo Maia convida: Alegre Corrêa".

A música latino-americana com o Duo Matheus Alves e Guilherme Goulart subiu ao palco da Sala José Lewgoy da ALRS no dia 3 de maio, às 18h30, para mais um espetáculo musical do Sarau do Solar.

Violonista e compositora, Thaís Nascimento foi a atração do Sarau do Solar de 17 de maio, às 18h30, na Sala José Lewgoy do Solar dos Câmara da ALRS.

O Sarau do Solar de 31 de maio, às 18h30, na Sala José Lewgoy do Solar dos Câmara recebeu a apresentação do show ‘Delírio Geral’ - projeto dos músicos gaúchos Pablo Lanzoni e Thiago Colombo.

O Sarau do Solar de 14 de junho, às 18h30, na Sala José Lewgoy do Solar dos Câmara da ALRS recebeu a cantora e compositora, Giovanna Mottini, no espetáculo “Maré de Dentro”.

O Sarau do Solar Especial de 28 de junho, às 19 horas, em homenagem aos 165 anos do Theatro São Pedro, recebeu a cantora Loma Pereira, no espetáculo "Loma Pereira 50 Anos de Trajetória". O show aconteceu no Theatro São Pedro.

O Sarau do Solar de 26 de julho, às 18h30, na Sala José Lewgoy do Solar dos Câmara da ALRS, recebeu o espetáculo Afro-Sambas, com a cantora Glau Barros.

A apresentação de Tiago Ferraz, prevista para ocorrer no dia 12 de julho, às 18h30, na Sala José Lewgoy do Solar dos Câmara, foi cancelada em virtude da ocorrência de um ciclone extratropical. O evento foi postergado para uma nova data, ainda a ser definida.

Prêmio Lila Ripoll de Poesia

Instituído pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul em 2004, o prêmio tem o intuito de fomentar o desenvolvimento cultural e estimular a criação artística, por intermédio da divulgação e valorização da poesia dedicada às causas sociais e às questões de gênero, bem como dar visibilidade a novos talentos literários.

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, por intermédio do Departamento de Cultura divulgou, no dia 20 de julho, os vencedores do Prêmio Lila Ripoll de Poesia 2023. O resultado do Concurso pode ser conferido no portal www.al.rs.gov.br/lilaripoll.

A entrega da premiação está prevista para o dia 9 de agosto, às 18h30, na Sala José Lewgoy do Solar dos Câmara da ALRS, com apresentação musical da Bibi Jazz Band.

17ª edição do Prêmio

O Prêmio Lila Ripoll de Poesia 2023 - 17ª edição – abriu suas inscrições de 4 de abril a 31 de maio, período em que recebeu um número recorde de participações. Encerradas as inscrições, o Prêmio recebeu um total de 2.330 poesias, de 1.909 poetas. As poesias inscritas são provenientes de todas as regiões do Brasil, além de países como Portugal, Argentina, Japão, Alemanha e Emirados Árabes Unidos, entre outros.

"Sem dúvidas os números nos impressionaram nesta edição. O recorde de poemas inscritos em 2023 evidencia que a poesia está mais vibrante do que nunca, o que é maravilhoso. Tanto para quem escreve, quanto para quem lê, pelos versos dos poemas é possível passear, questionar, denunciar, emocionar, enfim, reverberar uma série de sentimentos e ações humanas. Que o Prêmio de Poesia Lila Ripoll nos traga sempre boas surpresas!", sublinha a diretora do Departamento de Cultura da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, Mariana Abascal.

Premiação

As três melhores poesias classificadas em 1º, 2º e 3º lugares receberão medalha, certificado e prêmio em dinheiro nos valores de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), respectivamente, e outras 10 (dez) poesias selecionadas pela Comissão Julgadora serão distinguidas com o certificado de menção honrosa.

As poesias vencedoras deverão ser publicadas pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, no portal www.al.rs.gov.br/lilaripoll.





Prêmio Jovem Cientista da ALRS

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul entregou, na manhã do dia 14 de junho, na Sala da presidência, o Prêmio Jovem Cientista 2022. Foram agraciados os estudantes João Pavan, Paulo Ricardo Dalsoto Júnior e Sofia Nascimento Mazin Santos.

Instituído em 2009 pelo Parlamento gaúcho, o Prêmio Jovem Cientista é conferido anualmente a estudantes das escolas de ensino médio e/ou da educação profissional de nível técnico do Estado com as melhores pontuações na da Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia – MOSTRATEC, promovida pela Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha, de Novo Hamburgo.

A premiação visa reconhecer e incentivar as pesquisas científicas e tecnológicas desenvolvidas por alunos de escolas de ensino médio e da educação profissional de nível técnico do Rio Grande do Sul. Os vencedores recebem como premiação as passagens aéreas e hospedagem para participarem da Reunião Anual da Sociedade Brasileira Para o Progresso da Ciência (SBPC), que na septuagésima quinta edição, em 2023, acontece em Curitiba (PR), de 23 a 29 de julho.

O presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, deputado Wilmar Zanchin (MDB), saudou e agradeceu a presença de parlamentares, autoridades, diretores, professores, pais e parentes dos alunos agraciados com o Prêmio Jovem Cientista.









Prêmio Assembleia Legislativa de Cinema divulga curtas selecionados

A organização do 51º Festival de Cinema de Gramado, anunciou, no início deste mês (dia 4 de julho), os filmes selecionados para a mostra competitiva do Prêmio Assembleia Legislativa de Cinema - Mostra Gaúcha de Curtas de 2023.

O Prêmio Assembleia Legislativa de Cinema - Mostra Gaúcha de Curtas é uma promoção da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul em parceria com a Prefeitura Municipal de Gramado, firmada por meio de Termo de Acordo de Mútua Colaboração, com a interveniência da Autarquia Municipal de Cultura e Turismo de Gramado – Gramadotur, realizadora do Festival de Cinema de Gramado.





Os troféus atribuídos aos filmes vencedores do Prêmio Assembleia Legislativa de Cinema - Mostra Gaúcha de Curtas serão entregues em cerimônia específica do 51º Festival de Cinema de Gramado.





Reserva de Espaços

Responsável pela disponibilização de espaços da ALRS, a Reserva de Espaços, realiza todo o processo de acesso aos referidos locais, dotando-os de equipamentos tecnicamente necessários para reuniões e eventos.

Durante o primeiro semestre de 2023, foram realizados, nos espaços da ALRS, um total de 922 eventos.

- Sala José Lutzenberger: 60 eventos;

- Espaço de Convergência: 132 eventos;

- Espaço Deputado Carlos Santos: 14 eventos;

- Memorial do Legislativo: 8 eventos;

- Sala Alberto Pasqualini: 108 eventos;

- Sala João Neves da Fontoura (Plenarinho): 122 eventos;

- Sala Maurício Cardoso: 139 eventos;

- Sala Salzano Vieira da Cunha: 115 eventos;

- Sala Sarmento Leite: 128 eventos;

- Salão Júlio de Castilhos: 51 eventos;

- Teatro Dante Barone: 43 eventos;

- Vestíbulo Nobre: 2 eventos.





