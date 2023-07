Bebidas alcoólicas impulsionam e-commerce no Brasil e destilarias tradicionais aderem ao mercado virtual

Só no ano passado, 36 mil novas lojas virtuais foram criadas no Brasil, um aumento de 6,82% no comparativo com 2021, de acordo com a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm)





De acordo com uma pesquisa divulgada pela NielsenIQ Ebit, o e-commerce brasileiro bateu recorde de faturamento no ano passado, com R$262,7 bilhões arrecadados e crescimento de 1,6%. Alimentos e bebidas foram os itens que tiveram a maior alta em comparação com o ano de 2021: 82,8%. Além disso, ambos até então estavam na sexta posição no ranking dos mais comercializados virtualmente, e saltaram para o terceiro lugar esse ano.

A comodidade em poder comprar uma garrafa de bebida sem sair de casa e a vantagem de fazer um comparativo com os preços em diversas lojas, fizeram com que o e-commerce de destilados se tornasse um meio prático de os consumidores adquirirem suas bebidas.

Segundo os dados do IPC Maps, especializado em potencial de consumo brasileiro, em 2022, as famílias brasileiras gastaram cerca de R$ 28,2 bilhões em bebidas alcoólicas, um aumento de 10,5% em relação ao ano anterior. As lojas online também têm registrado crescimento no país ano após ano. Só no ano passado, 36 mil novas lojas virtuais foram criadas no Brasil, um aumento de 6,82% no comparativo com 2021, de acordo com a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm).

“Durante a pandemia, os consumidores adquiriram o hábito de comprar tudo online, e perceberam que as compras virtuais possuem diversas vantagens, então essa modalidade acabou sendo mantida mesmo pós-pandemia”, explica Maurício Kalvelage, um dos fundadores da destilaria Kalvelage. Criada em Blumenau, Santa Catarina, no ano de 2012, a destilaria que possui em seu portfólio bebidas como vodka, gin e whisky, até então comercializava seus produtos em diversas lojas especializadas e PDVs.

A marca percebeu que poderia conquistar mais consumidores e ampliar sua atuação no país através de um e-commerce. “Recebíamos várias mensagens nas redes sociais de consumidores perguntando onde eles poderiam comprar nossos produtos, então começamos a cogitar a criação de uma loja virtual oficial da marca”, declara Maurício.

Sendo assim, neste ano, a marca lançou o seu próprio e-commerce. Além de comercializar seus destilados premiados mundialmente, a loja oferece souvenirs como balde de gelo e porta copo. A destilaria também criou promoções para atrair os consumidores, como frete grátis na primeira compra. Outra estratégia para atrair os clientes foi listar quais foram as medalhas e os prêmios internacionais que conquistou ao longo de sua história.

“Isso acaba passando mais credibilidade, pois quando o consumidor descobre que a vodka ou o gin que ele está comprando já foi premiado em concursos internacionais renomados, ele se sente mais seguro, pois sabe que é um produto com qualidade e procedência”, pontua Maurício. A marca já conquistou mais de 30 prêmios ao redor do mundo. Com a loja virtual, a Kalvelage busca estreitar ainda mais o relacionamento com seus clientes.

Sobre a Kalvelage Distillery

É uma renomada produtora de destilados, reconhecida por sua busca pela excelência e paixão pela destilação. Com uma linha diversificada de produtos, a destilaria conquistou reconhecimento nacional e internacional por sua qualidade inigualável.