Cidade da Advocacia 2023 - OAB/RS divulga programação dos cinco dias de evento

A OAB/RS divulgou a programação da Cidade da Advocacia 2023, que será realizada entre os dias 8 e 12 de agosto, no Cais Embarcadero, em Porto Alegre. Neste ano, além de palestras, workshops e painéis sobre inovação e desenvolvimento profissional, o evento sediará a X Conferência Estadual da Advocacia. As inscrições são gratuitas e já estão abertas: inscreva-se aqui.









No site do evento é possível conferir a lista completa de atividades, palestrantes, temas dos painéis e outras informações.

Confira algumas palestras

Terça-feira (08/08) - Na palestra de abertura, o navegador e escritor Amyr Klink, primeira pessoa a fazer a travessia do Atlântico Sul a remo, falará sobre gestão e resiliência na palestra Direito, Inovação, Altaperformance.

Sexta-feira (11/08) - O jornalista Luciano Potter será o palestrante no painel Primeiro Passo, voltado para a Jovem Advocacia.

Sábado (12/08) - A campeã mundial na ginástica artística Daiane dos Santos palestrará em Arte de Vencer Desafios, falando sobre os obstáculos que enfrentou para construir sua carreira no esporte e as conquistas que obteve.

Maior que a primeira edição

Mais workshops, mais palestrantes, mais conexões e mais inovação. A segunda edição da Cidade ocorrerá em um espaço de 2.000m², no Cais Embarcadero, conhecido como um dos mais belos pontos turísticos da capital gaúcha, localizado às margens do Guaíba.

O ambiente conta com o inovador espaço Multiverso. Palco de importantes mostras culturais gaúchas, o local dispõe de recursos tecnológicos avançados, experiência tridimensional, e salas abertas com sistema de rádio capaz de transmitir simultaneamente mais de 50 atividades como palestras, oficinas, solenidades e exposições aos visitantes.

Este ano com a ampliação do evento também para os armazéns do Cais Mauá, as palestras magnas ocorrerão no espaço denominado Auditório Prerrogativas. Já as atrações culturais ao longo dos cinco dias ocorrerão no Multipalco Liberdade no lounge externo.

O evento é exclusivo para advogados, advogadas e estudantes de Direito. Haverá workspace, apresentações culturais, serviços da OAB/RS, CAARS, OABPREV e stands, além de muitas oportunidades para se ampliar o network.

Saiba mais aqui!





