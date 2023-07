Comitiva organizada pela FETRAF/RS e SUTRAF-AU participam de lançamento do Plano Safra para região sul

Um dia importante para a agricultura familiar dos três estados do Sul do Brasil. Nesta sexta-feira, 21 de julho, ocorreu em Chapecó o lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar 2023/2024 na região Sul. O evento contou com a presença do ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira; do coordenador geral da FETRAF/RS - Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do Rio Grande do Sul, Douglas Cenci; do coordenador geral do SUTRAF-AU - Sindicato dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do Alto Uruguai, Alcemir Bagnara; e demais lideranças de entidades e organizações do campo.