Como a Termoterapia pode colaborar no autocuidado e bem-estar?

Você sabia que a termoterapia pode ser um movimento de cuidado com a vida? A prática demonstra que o cuidado pode começar nos pequenos movimentos diários, seja consigo, com o outro ou com o planeta. Um exemplo disso ocorre nos dias frios, quando as temperaturas caem muito e a aplicação de termoterapia pode proporcionar bem-estar e relaxamento muscular.

A termoterapia é uma prática natural, com a aplicação de calor ou frio e pode ser feita no dia a dia em diferentes regiões do corpo. Em um movimento de autocuidado a termoterapia com aplicação de calor aumenta a circulação e promove relaxamento muscular. “É um tratamento não invasivo que alivia dores causadas por contraturas musculares, cólicas menstruais ou em bebês, dores nas costas e torcicolos. Ainda, em dias frios aquece o corpo possibilitando o relaxamento e bem-estar”, explica Caroline Wagner, Fisioterapeuta e Analista Técnica de Pesquisa e Desenvolvimento de Produtos da Mercur. É possível aplicar a termoterapia fria, indicada para efeitos anestésicos, como em casos de pancadas ou traumas, para diminuir a dor. Além de reduzir a circulação sanguínea no local, atenua o processo inflamatório e a formação de edema. “É muito importante saber em quais casos usar e os cuidados necessários em cada situação para a garantia da segurança durante a aplicação e eficácia da técnica”, comenta Caroline. Conheça alguns recursos de termoterapia que podem contribuir para o autocuidado:

Máscara Gel pode ser usada como aplicação de quente ou frio, é indicada para ativar a circulação e proporcionar o relaxamento na área dos olhos, alívio da dor em casos de enxaquecas, sinusites, olheiras, inchaços, entre outros.

Bolsa Térmica Gel para os olhos pode ser usada por meio de termoterapia quente ou fria. É indicada para aliviar inchaços, olheiras e afecções nas pálpebras, auxilia na recuperação de pós-operatório e promove o relaxamento.

Bolsa Térmica Gel para Seios com formato anatômico recobre totalmente a mama e pode ser usada para termoterapia com calor ou fri o . É indicada para tratamento de processos inflamatórios, recuperação em pós-operatório, desmanche de caroços que se formam durante a amamentação e contra a flacidez. Também ajuda a tonificar os seios.

Bolsa Térmica Natural (BTN) é um recurso sustentável para aplicação de frio ou calor, feita de algodão reciclado ou orgânico, com caroços da palmeira juçara e cultivados em processo agroecológico. Quando aplicada quente é indicada para a diminuição de tensões e dores musculares , alívio de cólicas (em bebês, menstruais e abdominais) , relaxamento e aquecimento corporal, gerando conforto e bem-estar. Já para a aplicação de frio é indicada para diminuição de dores musculares decorrentes de traumas e pancadas, atenuação de olheiras e inchaços do rosto, relaxamento e descanso para a área dos olhos (em especial usuários de lente de contato e quem trabalha muito tempo em frente ao computador), pós-operatórios de cirurgias faciais (plásticas, odontológicas) , entre outros.

Bolsa de água Quente desenvolvida em latéx natural é indicada para aplicação de calor no tratamento de dores, alívio de estresse e lesões musculares e articulações.

Touca Térmica Gel para Enxaqueca pode ser usada para aplicação de frio terapêutico, um tratamento não invasivo e, proporciona o alívio dos sintomas de enxaqueca, pós-traumas, pancadas, edemas e hematomas.

Suporte com Bolsa Térmica Gel para tratamento Orofacial e DTM para tratamento é indicada para a aplicação de frio ou calor. Na aplicação de termoterapia quente pode ser usada para o alívio das dores e tensões musculares decorrentes do bruxismo, da DTM e DOF - espasmos musculares associados ou não a travamentos mandibulares e estalos articulares. Quando usada com a aplicação de frio quando em processos inflamatórios da face, pós-traumas, edemas e hematomas, pós-cirúrgico, entre outros.

