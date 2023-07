Conselho Municipal de Turismo define programação do 15º Natal Espírito Que Contagia de Getúlio Vargas

Os membros do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) estiveram reunidos no início da tarde desta segunda-feira, 10, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, para deliberarem e aprovarem a programação final do 15º Natal Espírito que Contagia. Também foram aprovados a prestação de contas do termo de fomento do Inspira Eco Run e o Plano de Trabalho referente à solicitação de termo de fomento do Automóvel Clube de Getúlio Vargas, para realização do Encontro de Carros Antigos de Getúlio Vargas, que será realizado nos dias 4 e 5 de novembro, no Centro Esportivo Municipal José Ataliba Flores. A reunião contou com a presença do vice-prefeito Elgido Pasa e do secretário de Desenvolvimento Econômico, Jairo Klein.

As boas-vindas foi feita pela presidente do COMTUR, Andreza Soccol, que iniciou apresentando as atrações artísticas e valores da programação de Natal, que inicia no dia 8 de dezembro e encerra no dia 28 de dezembro.

Seguindo a pauta, os conselheiros avaliaram a prestação de contas do termo de fomento nº 007/2023 da Associação Esportiva, Recreativa, Turística, Cultural e Educacional do Sul – AERTES, organizadora do evento Inspira Eco Run, e também a o Plano de Trabalho protocolado através do protocolo nº 1567 de 27/06/23, referente a solicitação de termo de fomento do Automóvel Clube de Getúlio Vargas.

Neste momento, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Jairo Klein, destacou a importância dessas parcerias público-privadas, entre o poder público e a iniciativa privada, pois divulgam o município de Getúlio Vargas para todo estado e país. Estes eventos também trazem centenas de pessoas de outras localidades, que acabam usufruindo de toda infraestrutura hoteleira, gastronômica, bem como do comércio de um modo geral, deixando recursos financeiros para o município. Andreza Soccol lembrou que nestas oportunidades é realizada a divulgação do roteiro Turístico Rural, que sempre é parceiro dessas iniciativas.