Contexto - Coluna Semanal -BEM NA FOTO

A pesquisa divulgada no início da semana pelo SEBRAE e Secretaria de Turismo (Setur/RS), revela a posição de destaque da região de Erechim no cenário estadual. O trabalho mapeou o comportamento e traçou um perfil de mais de 80 mil turistas que circularam por 22 municípios do RS. Mais da metade deles moram no próprio Estado, seguidos pelos 13,7% de SC, 8,95% de SP e 5,37% do PR, para ficar em apenas três. Os indicadores vão orientar os investimentos da Setur/Rs.

I I

Na comparação do ano passado com o de 2019, Pelotas, São Francisco de Paula e Garibaldi tiveram os maiores crescimentos do fluxo de turistas, com um aumento de 80,6%, 80,3% e 22,6%, respectivamente. A pesquisa se valeu da coleta de informações a partir do monitoramento da navegação on-line dos celulares dos usuários. De acordo com o Relatório de Análise de Fluxo Turístico, quatro entre 10 turistas únicos vão para Porto Alegre, Gramado ou Caxias do Sul.

I I I

A capital está no topo do ranking com 15,25%, seguida por Gramado (10,40%), Rio Grande (7,15%), Caxias do Sul (6,54%), Santa Maria (5,84%), São Francisco de Paula (5,78%), Torres (50,50%), e Bento Gonçalves (5,29%). Com percentuais que variam entre 4,51% e 2,01% figuram Passo Fundo, Nova Petrópolis, Canela, Santa Cruz do Sul, Garibaldi, Uruguaiana, Santana do Livramento, Lajeado e Novo Hamburgo. Na 19ª posição Erechim, com 1,94%, a frente de Santo Ângelo, Cambará do Sul e São Miguel das Missões, com 1,61%, 0,86%, e 0,31%.

I V

O Relatório também aponta ainda que 77.63% dos turistas visitaram localidades em um raio de até 500 quilômetros a partir do seu ponto de origem; 40.5% visitaram uma cidade; 31.89% visitaram duas cidades; 28.05% visitaram três cidades; No RS, Caxias do Sul, Porto Alegre e Pelotas são as cidades mais emissoras de turistas. Fora do RS, Florianópolis, São Paulo e Rio de Janeiro são as cidades mais emissoras de turistas. E ainda: 82.45% dos turistas são do próprio Estado, de SC e do PR; 9.4% da Região Sudeste; e 4.88% são da Região Centro-Oeste.

Curtas:

# A Câmara de Vereadores aprovou o projeto do executivo que denomina o Centro de Atenção Psicossocial do Município de Getúlio Vargas.

# O “CAPSI – Ana Deolinda Fischer” será inaugurado em breve, e irá atender no edifício da antiga Delegacia de Polícia, na Rua Irmão Gabriel Leão.

# Na mesma sessão, realizada na noite de quinta-feira (13) também foi aprovada indicação da vereadora Inês Aparecida Borba (MDB) para parabenizar a Escola Zanshim de Karate Do.

# Os cumprimentos também são para o Sensei Jota e aos atletas que se destacaram no X Campeonato Brasileiro realizado entre os dias 23 e 25 de junho no ginásio da Unideau.

# Tramita na Câmara de Vereadores de Sertão o projeto que dispõe sobre a adoção de sistema de rastreamento e monitoramento para veículos e maquinários do município.

# O projeto do vereador Dirlei Bernieri (PSB) conta com o apoio dos colegas Adenilson Silva Gois (PSB), Paulo Orso (PP), Alexandre Didoné (MDB), Danilo Cadore (PP), José Davi Trindade (MDB), Zenir Miguel De Gregori (PP), e Egídio Roque Novelli (MDB).

# O deputado Elizandro Sabino, presidente estadual do PTB, participou na noite de quinta-feira (13) de uma reunião com correligionários da região em Erechim.

# As eleições de 2024 e os rumos do partido, que está em processo de fusão com o Patriotas, pautou o encontro realizado no Restaurante da AABB.

# Na região da Amau o PTB é o terceiro maior em número de prefeitos e governa cinco municípios, dentre os quais Ipiranga do Sul.

# O MDB ponteia com 11 dos 32 prefeitos do Alto Uruguai, seguido do Progressista com seis.

Dito & Feito::

Os acidentes que vêm ocorrendo com frequência no trecho da RS-135 nas proximidades do trevo de Santa Lúcia, acesso a cidade de Estação, entrou na pauta da audiência realizada na Empresa Gaúcha de Rodovias. O assunto foi levado à capital do Estado pelo prefeito e vice-presidente da Amau, Geverson Zimmermann (PSDB). A deputada estadual Nadine Anflor (PSDB) e o Secretário de Trabalho e Desenvolvimento Profissional do RS, Gilmar Sossella (PDT) integraram a comitiva formada também pelo vereador Vilmar Lima (PSDB) e o empresário Maicon Tonial. Os problemas causados pela utilização do acostamento para dar espaço à terceira pista foram apresentados a Fernando Záchia e a Luís Fernando Vanacor, presidente e diretor técnico da EGR, respectivamente., quando foi reiterado o pedido de adequações e melhorias na infraestrutura da rodovia.