Contexto - Coluna semanal / Mais de dez partidos e 2104 filiados em Getúlio Vargas

Até um passado recente muitas pessoas tinham orgulho de pertencer a determinado partido político, mesmo as não filiadas. O ato de filiação significa que o eleitor aceita e adota o programa da agremiação. No município de Getúlio Vargas são 14 partidos, a maioria com diretório e os demais com comissão provisória. No entanto, apenas o PP, MDB e PTB contam com representantes na Câmara, respectivamente com cinco, três e um vereadores. Fora do paço municipal desde 1996 o MDB ponteia com 524 filiados. Na sequência está o PP, com 501 filiados, PTB 289, PT 211, e o DEM 180. Com menos de uma centena de filiados estão o PR, com 93, PSDB 88, PDT 87, PSB 57, PPS 56, PSC 10, e PV quatro. Com apenas dois, o PCdoB e o PSOL.

I I

Números do Tribunal Superior Eleitoral apontam que o MDB se mantém como o maior partido em número de filiados no Brasil. As estatísticas de filiações são atualizadas a cada mês no Portal do TSE. Em junho a sigla contava com 2.046.227 filiados. Na ordem seguem PT, PSDB, PP, PDT, União Brasil e PTB, todos com um número superior a um milhão de filiados. Os seis representam 2/3 do eleitorado com filiação. Numa comparação com o mesmo mês de 2022, quando 16.161.796 eleitores estavam filiados, houve uma redução. Na outra ponta as sete menores legendas possuem em comum menos de 100 mil filiados. Com apenas 4.780 o PCO é o menor de todos. Os demais são o Novo, UP, PCB, PSTU, a Rede, e o PMB, que totalizam 159.722 filiados. Dos 30 partidos registrados, sete não têm representação na Câmara dos Deputados. .

Curtas:

# Os simpósios temáticos no formato on-line marcaram o encerramento do Fórum de Educação de Getúlio Vargas na segunda-feira (24).

# Promovido pela Smecd à edição 2023 marcou o 27º Fórum Municipal, o 24º Fórum Regional, e o 23º Fórum Nacional de Educação.

# Sua longevidade revela entre outros a importância do evento, um dos mais longevos e reconhecidos no sul do Brasil.

# Entre saberes e fazeres: a aprendizagem em foco foi a temática da jornada iniciada no dia 19 e que contou com a presença de 350 profissionais da educação.

# Em parceria com entidades locais o governo do município de Sertão vai realizar entre os dias oito e 10 de dezembro a Expo Agro Sertão – Fenaser 2023.

# O pré-lançamento ocorreu no último dia 20, durante o 2º Arraiá Fest no Sertão, realizado pela Associação Empresarial Sertanense.

# O prefeito Edson Rossatto (MDB) adiantou que a feira terá o agronegócio, inovação, tecnologia, entretenimento e união como pilares.

# Os governos dos municípios de Getúlio Vargas, Estação, Erebango, Ipiranga do Sul, Charrua, Floriano Peixoto e Quatro Irmãos vão firmar nos próximos dias convênio de cooperação.

# A Câmara de Vereadores de Estação aprovou projeto do executivo que autoriza firmar o convênio e o mesmo está se verificando nas demais casas legislativas.

# a Câmara Municipal de Erechim aprovou projeto de lei que autoriza a instalação de bebedouros e comedouros para cães em situação de rua nos bairros da cidade.

# Fica estabelecido que tanto a colocação quanto o abastecimento e limpeza sejas de responsabilidade da comunidade, instituições privadas e pessoas ligadas a causa animal.

# A iniciativa do vereador Romildo Protetor (MDB) estabelece o contato prévio com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente antes da instalação dos comedouros e bebedouros.

Dito Feito:

O Dia Cooperativismo, transcorrido no primeiro sábado de julho, foi muito além das comemorações. Uma das incontáveis ações ocorreu em Erebango. Com a anuência do poder executivo, a agência local do Sicredi assumiu o cuidado do paisagismo da rótula localizada em frente, na Avenida Ouro Verde. O plantio de flores na rótula foi acompanhado pelo secretário de Obras, Leandro Jevinski, e envolveu colaboradores do Sicredi, membros do conselho e integrantes da Unidos na Cooperativa Escolar Sementes do Sul Jovens - Unicoopers.