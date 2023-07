Contexto - Coluna semanal / O centenário da última guerra a cavalo

Em que pese terem se passado quase cem anos desde a assinatura de Pedras Altas, que pôs fim à Guerra Civil de 1923, também conhecida como Revolução de 1923, a última guerra a cavalo é pouco conhecida. Em 2003 o Instituto Histórico e Geográfico de Getúlio Vargas promoveu um seminário com a temática, com ênfase aos acontecimentos ocorridos na região, dentre os quais o Combate de Erebango. As conferências foram publicadas nos Anais do III Seminário de História Regional, e a obra tem servido desde então como referência para pesquisadores e estudiosos da história do RS.

I I

No dia oito de agosto pesquisadores e interessados na história regional vão se reunir em Erebango numa jornada acadêmica que terá como temática a efeméride. A programação foi divulgada nesta semana pela Prefeitura de Erebango, que promove o evento em parceria com os Institutos Históricos de Getúlio Vargas, de Passo Fundo, e do Rio Grande do Sul, e o Arquivo Histórico Municipal de Erechim. . Motivações sociais, políticas e econômicas da Revolução de 1923, e Guerra e Memória: a Revolução de 1923 e a Colônia Judaica da ICA, são os temas das conferências do turno da manhã.

I I I

Uma visita histórico-cultural ao Cemitério do Combate, na localidade de Linha Vanini, interior do município, será realizada após o almoço. Outros dois temas vão pautar as conferências da tarde: Saques, medo e angústia na Revolta de 1923 em Erechim pela voz dos pioneiros, e A Guerra Civil de 1923 no Alto Uruguai. . O evento cultural será realizado no CTG Campo Grande e as inscrições são gratuitas. A programação especial vai culminar no dia nove de setembro com a apresentação do Memorial do Combate de Erebango, uma referência no turismo histórico e cultural da região Norte do RS.

Curtas:

# Mais de 450 pessoas participaram do 1º Feirão de Emprego, realizado no sábado (15), na cidade de Estação.

# A iniciativa da Administração Municipal, através da Secretaria de Assistência Social, contou com o apoio da Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Profissional e da FGTAS,

# As empresas Alibem, Mepel e Santa Clara realizaram o cadastramento de candidatos para oportunidades de trabalho.

# Dos 470 participantes, 323 foram atendidos pela equipe dos recursos humanos da Alibem, 95 da Santa Clara, e 52da Mepel.

# Faltando pouco mais de um ano para as eleições municipais de 2024 o assunto se espraia para além dos bastidores.

# Somente nesta semana dois eventos partidários movimentaram dirigentes e filiados na cidade de Erechim.

# O PL reuniu na noite de terça-feira (18) pré-candidatos a prefeito, vice-prefeitos e vereadores da região.

# O presidente estadual do PL, deputado federal Giovani Cherini, e os colegas Marcelo Moraes e Bibo Nunes participaram da reunião, uma das 14 programadas em cidades polo do RS.

# Da assembleia legislativa as presenças dos deputados Paparico Bacchi, pré-candidato a prefeito de Erechim, e Kelly Moraes.

# No final da tarde de quinta-feira (20) foi a vez do MDB desembarcar na Capital da Amizade. .

# O encontro realizado no Clube Caixeral contou com a presença do presidente do MDB/RS e prefeito de Rio Grande, Fábio Branco.

# Presentes também o ex-governador José Ivo Sartori, o ex-senador José Fogaça, o vice-governador Gabriel Souza e o presidente da Assembleia, deputado Vilmar Zanchin.

# Direito eleitoral posicionamento político, e comunicação, foram os temas das palestras apresentadas as lideranças e pré-candidatos do MDB de inúmeros municípios da região da Amau.



Dito & Feito:

O Grêmio Estudantil da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio Zambrzcki realizou uma campanha de arrecadação de roupas, calçados e agasalhos, entregues nesta semana ao coordenador da Defesa Civil de Getúlio Vargas, Vicente Tozatti, e ao Secretário do Meio Ambiente, Jackson Karpinski. As doações foram encaminhadas para a Defesa Civil de Passo Fundo para serem distribuídas nas cidades atingidas pelo ciclone dos dias 12 e 13 de julho.