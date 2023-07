Contexto - Coluna Semanal - TURISMO HISTÓRICO

Turismo histórico

Lançado no início deste ano, o projeto Destino de Turismo Histórico de Quatro Irmãos e Região avança a passos largos. Empreendedores, servidores públicos, professores, turismólogos, artistas, fotógrafos, entre outros, participaram na noite de terça-feira (04) da primeira aula da Oficina de Formação de Guias e Condutores. O foco do evento on-line, que terá continuidade nas próximas terças-feiras de julho, é a trajetória histórica e cultural da imigração judaica. Promovida pela Jewish Colonization Association (ICA) nas primeiras décadas do século passado, ela deu o suporte necessário para a imigração de famílias do leste europeu para terras da antiga Fazenda Quatro Irmãos, que até 1918 fazia parte do município de Passo Fundo, e Philippson, na rego]ap de Santa Maria..

I I

A aula inaugural foi ministrada por Ilton Gitz, professor de cultura judaica do Colégio Israelita Brasileiro de Porto Alegre. O contexto de vida e origem dos imigrantes judeus que se estabeleceram nas colônias Quatro Irmãos e Philippson foi o tema da conferência. Segundo a Comissão do Polo de Turismo Histórico Judaico de Quatro Irmãos, mais de sessenta pessoas estão inscritas, na grande maioria de cidades do Alto Uruguai gaúcho, e também de Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro. No mês de agosto os participantes serão convidados para um encontro presencial. A iniciativa exitosa é resultado da parceria firmada entre o Escritório Regional de Turismo, Instituto Cultural Judaico Marc Chagall, e Prefeitura Municipal de Quatro Irmãos.

Curtas:

# A executiva do PT do município de Getúlio Vargas recebe na manhã deste sábado filiados e simpatizantes para uma plenária.

# Na pauta do encontro que será realizado no Centro Catequético da Igreja Matriz, a análise de conjuntura com o professor Elton Scapini, assessor da Assembleia Legislativa.

# Está previsto também novas filiações e o planejamento para as eleições municipais de 2024

# Em 2022 a presidência da mesa diretora da Câmara de Getúlio Vargas foi alternada entre o primeiro e o segundo semestre.

# O mesmo ocorre neste terceiro ano da legislatura 2021 – 2024, dando oportunidade de rodízio na condução da casa legislativa.

# Na manhã de segunda-feira (03), primeiro dia útil de julho, o vereador Domingos Borges de Oliveira (PP) transmitiu o cargo de presidente para o vereador Nilson João Talgatti (PP).

# Cumprindo seu primeiro mandato de vereador, Talgatti integra a bancada governista que ocupa seis das nove cadeiras do poder instalado no número 861 da Rua Irmão Gabriel Leão.

# Ao longo da semana a rádio corredor abordou com destaque o resultado do Censo 2022 do IBGE que apurou que no município de Getúlio Vargas vivem 16.602 habitantes.

# A expectativa da administração do governo Soligo/Pasa era que o número fosse superior a 20.000, garantindo deste modo uma maior fatia do Fundo de Participação dos Municípios.

# Outra pauta é o aumento de nove para onze o números de vagas na Câmara de Vereadores, ampliando deste modo à representatividade dos munícipes.

# A vereadora Ana Oliveira (MDB) assumiu na segunda-feira (03) a Secretaria Municipal da Fazenda de Erechim.

# Na cerimônia de posse a presença do prefeito Paulo Polis (MDB), do vice-prefeito Flávio Tirello (PSDB ), secretários, vereadores e servidores.

# Na administração da Capital da Amizade o primeiro escalão alcançou o índice de 50% secretárias e 50% de secretários.

Dito & Feito:

O deputado federal Luciano Azevedo (PSD) cumpriu roteiro de visita em alguns municípios da região. Em Getúlio Vargas o parlamentar foi recebido no Hospital São Roque por Cláudio Santolin. Na companhia de dois assessores e do advogado Erlei Tochetto, o deputado e ex-prefeito de Passo Fundo, oficializou ao diretor superintendente da casa de saúde a indicação e aprovação de uma emenda no valor de R$150 mil pra custeio. A comitiva também esteve na redação do jornal A Folha Regional, oportunidade em que Azevedo reforçou o compromisso de priorizar os 32 municípios que integram a Amau.