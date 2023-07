Continuam as melhorias nos espaços esportivos do município na área externa do Centro Esportivo Municipal Ataliba José Flores

O Governo de Getúlio Vargas, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, continua promovendo melhorias nos espaços públicos esportivos do município. Há pouco ficou pronto o recapeamento de asfalto em partes da pista e refeita toda a pintura das raias para melhor atender as necessidades dos praticantes de atletismo.





Pista de Atletismo do CEM Ataliba José Flores.





Neste mesmo espaço, em 2019, foi construída quadra de concreto de vôlei e basquete, para atender a demanda da comunidade em ampliar as práticas esportivas e fomentar, por meio de espaços esportivos, as diversas modalidades praticadas pelos munícipes. Para isso, foram aplicados recursos próprios. Em 2021, a quadra foi iluminada com oito refletores de LED de 200 Watts.

A pista atlética foi iluminada e cercada em 2021, com luminárias públicas de LED 150 Watts, bem como a frente, as laterais e a quadra de basquete com refletores de 200 Watts, proporcionando, assim, espaços esportivos que possibilitem a prática noturna. O investimento foi por meio de recursos da prefeitura e emenda parlamentar.

A quadra de areia inaugurada em 20 de novembro de 2022 tornou o complexo de esporte poliesportivo mais atrativo. O município foi contemplado com um recurso financeiro do Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer, conforme Edital SEL nº 10/2021 – Recuperação de Espaços Esportivos, para a construção da quadra de areia e a Prefeitura entrou com uma contrapartida.