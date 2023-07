Cras de Erebango oportuniza doces aprendizados

“Muitos munícipes produzem em casa para seus familiares, reduzem despesas com suas festinhas ou fazem bolos, tortas, docinhos, cucas, entre outros itens, nas festas das comunidades, e outras ainda, se desafiam a iniciar o próprio negócio. Percebem suas habilidades, potenciais e encaram os desafios”. Esses são apenas alguns reflexos a partir dos cursos oferecidos em Erebango. A avaliação é do instrutor do Senar-RS, Celso De Marco, que trabalha desde abril de 2016 na área de Nutrição, especialmente em formações nas áreas de Panificação Caseira e Aproveitamento Integral de Alimentos, e ministrou nesta semana, o Curso de Tortas e Docinhos, de 16 horas. Ele recorda que essa abordagem iniciou em 2015 e que o apoio do poder público local é imprescindível para que as oportunidades sejam colocadas em prática. “Nossa parceira é a Prefeitura de Erebango, por meio do Centro de Referência em Assistência Social – CRAS- e o mobilizador dos encontros é o Sindicato Rural de Getúlio Vargas. Observamos que o município de Erebango tem o entendimento de proporcionar capacitações e outras atividades à população, e estimular a adesão e o aperfeiçoamento de cada participante, com foco na melhora da qualidade de vida”, ressalta Celso ao acrescentar que a equipe do Cras estende o convite a quem deseja participar, fornecendo parte do material que é utilizado para desenvolver as tarefas e elaborar os produtos. Do mesmo modo, para cada evento existem apostilas específicas com receitas a ser feitas, porém, ele também aproveita para conversar e enviar fotos e sugestões antecipadamente aos organizadores para procurar atender mais os anseios de quem participa. “Tenho agido assim e percebo que o que desenvolvemos vem mais ao encontro do que o grupo deseja”, pontua.





Conforme o instrutor, os cursos na área de alimentação são todos de promoção social e o objetivo principal é oportunizar que as pessoas saiam de suas casas e se encontrem para viver o espírito comunitário, onde irão trocar receitas, sabores e saberes. “Nosso propósito é que elas saiam da rotina, melhorem a qualidade de vida sua e de seus familiares, da comunidade e, quem sabe, se desafiem a empreender e melhorar sua renda familiar”, enaltece. Para Celso, é motivo de satisfação visualizar as postagens nas redes sociais sobre os alimentos produzidos em casa pelos alunos. Hoje o Senar-RS oferece em torno de 180 cursos, nada mais variadas atividades relacionadas à agricultura e 15 programas, custeados com recursos advindos da contribuição dos agricultores por meio da retirada de notas fiscais na venda dos produtos por eles produzidos.