Debutantes 2023 do CER Atlântico realizam ação solidária no Centro Educativo Cantinho da Luz

As debutantes do Clube Esportivo e Recreativo Atlântico realizaram a entrega de dezenas de peças de roupas e calçados para os adolescentes que participam dos projetos do Centro Educativo Cantinho da Luz, uma organização social, sem fins lucrativos, que atua diretamente com famílias, crianças e adolescentes por meio de programas socioeducativos e de fortalecimento de vínculos.





A atividade foi a culminância da campanha “Solidariedade, eu me amarro nesta ideia!”, lançada pela diretoria do Clube para as debutantes, cujo desafio era arrecadar, cada uma, 15 peças de roupas ou calçados para serem doados. O engajamento foi grande e o número de doações foi bem maior, culminando com a entrega na tarde desta terça-feira, 11, na sede do Cantinho da Luz.

As jovens estavam acompanhadas pelo casal-presidente do CER Atlântico, Reny e Julio Brondani, vice-presidente social Lu Pavan e a integrante da Diretoria Social e mentora da campanha, Sandra Munero. Também participou da ação de solidariedade a Rainha do Clube, Lívia Daris Munaretto. Além das jovens e dos jovens que participam dos projetos sociais, receberam as doações o presidente do Cantinho da Luz, Nilton Cipriano Dutra de Souza, e a vice-presidente Alzira Valmorbida Zambonato.

AMOR EM MOVIMENTO

Na oportunidade, o presidente do CER Atlântico, Julio Brondani, enalteceu a parceria com o Cantinho da Luz de longa data e a alegria de estar realizando mais uma ação com a entidade envolvendo as debutantes. Lembrou que o Atlântico há 108 anos nasceu com as mesmas finalidades do Cantinho da Luz, de acolher e ajudar o próximo.

Sandra Munero, que coordenou a campanha, falou dos objetivos de compartilhar amor e solidariedade, por isso foi escolhido o Cantinho da Luz. “Todos temos algo para dar e algo para receber. E essa troca é bonita. Viemos trazer estas doações para compartilhar com os jovens com muito amor”, falou. Sandra parabenizou pelo trabalho que vem sendo realizado e agradeceu a oportunidade de fazer com que o amor em movimento aconteça por meio da solidariedade.

GRATIDÃO

Alzira falou que dos 29 anos de existência do Cantinho da Luz, há 22 anos o Atlântico lhe estende as mãos, ajudando sempre. Agradeceu por lembrarem da entidade. “Só podemos realizar este trabalho e manter esta casa aberta na dimensão que está graças às parcerias e ao amor, compreensão e dedicação com que as ações são realizadas. Nossa eterna gratidão”. Alzira também falou sobre a metodologia do trabalho e dos atendimentos realizados.

O presidente Nilton Cipriano agradeceu as doações e solicitou que as jovens mantenham este sentimento de solidariedade em seus corações, afirmando que a entidade está aberta a doações e também a trabalhos voluntários.

Ao deixarem o local, as jovens afirmaram se sentirem gratificadas por terem participado desta atividade, desejando que as jovens e jovens gostem do que lhes foi carinhosamente separado e doado para eles. Muitas das doações saíram dos guarda-roupas das próprias debutantes.

DEBUTANTES 2023

Catarina Donida Pes, Eduarda Oro Remor, Fernanda Romani Paraboni, Heloísa Onofre, Mariana Sieburger Lopes, Luiza Romani Paraboni, Martina Dal Bosco Zaffari, Rafaela De Marchi, Rafaella de Miranda Forléo Wahl, Valentina Scalon Bortolini e Virginia Baruffi Batista.