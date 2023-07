DEFESA CIVIL Tempo fica mais instável entre hoje (25) e amanhã (26) no Estado

A baixa pressão, ao longo desta terça-feira (25/7), reforça a instabilidade do tempo sobre a metade Sul do Estado, e temporais pontuais – com chuva moderada a forte acompanhada de trovoadas – não estão descartados. Os acumulados de chuva variam de 30 a 45 mm/dia, pontualmente entre Campanha e Sul gaúcho.





Já na quarta-feira (26/7), com a formação de uma frente fria aliada a um ciclone sobre o Uruguai, as instabilidades se espalham pelo Rio Grande do Sul e há chance de temporais pontuais.

Com as chuvas intensas e constantes na metade Sul, são esperados volumes dos 30 aos 40mm/dia. As rajadas de vento variam entre 40 e 60km/h na faixa leste e deem deixar o mar agitado. A tendência é de que, com o afastamento do ciclone, o tempo volte a ficar firme na quinta-feira (27/7).

A recomendação é que a população das regiões citadas tenha atenção e se cadastre para receber os alertas meteorológicos. Para isso, o interessado deve enviar o CEP de sua localidade para o número 40199. Em seguida, receberá uma confirmação e, a partir daí, estará apto a receber as informações.

Também é possível utilizar o serviço pelo Whatsapp. Para isso, é necessário se cadastrar pelo telefone (61) 2034-4611 ou por este link. No caso do link, será preciso apenas interagir com o chatbot (robô de atendimento), enviando um "Oi". Após essa primeira interação, o usuário poderá compartilhar sua localização atual ou escolher qualquer outra de seu interesse. Dessa forma, irá receber as mensagens que serão encaminhadas pelos órgãos da Defesa Civil.

Quaisquer atualizações sobre as previsões serão comunicadas pela Defesa Civil RS, juntamente à Sala de Situação, por meio de suas redes sociais (Instagram, Facebook e Twitter) e de seu site.

Texto: Ascom Defesa Civil

Edição: Secom