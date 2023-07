Demandas do Alto Uruguai são debatidas em reunião com o vice-governador em Erechim

O vice-governador do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza (MDB), manteve agenda em Erechim, na tarde desta quinta-feira, 20. Acompanhado do diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, e o secretário de Assistência Social, Beto Fantinel, participou de evento no Salão Nobre da Prefeitura de Erechim, com os prefeitos da AMAU. A agenda foi viabilizada pelo prefeito Paulo Polis.





O assunto tratado foram asobras de infraestrutura em andamento no Alto Uruguai, em especial aos municípios sem acesso asfáltico, e também as obras regionais: ERS 477 entre Centenário e Carlos Gomes; a ponte entre Campinas do Sul e Ronda Alta; a ligação de Erebango a ERS 135; a ERS 491, entre Marcelino Ramos e a BR 153 e também a ERS 126, obra que liga duas regiões, entre Marcelino Ramos e Maximiliano de Almeida (que serão buscados recursos na bancada federal).

A reunião atualizou os municípios, com relação ao cronograma das obras e em que fase estão os projetos dos municípios sem asfalto: Quatro Irmãos, Faxinalzinho, Entre Rios do Sul e Benjamin Constant do Sul.

O prefeito de Erechim, Paulo Polis, em seu discurso de abertura salientou o grande momento que vive o Alto Uruguai e a união dos municípios em busca de obras estruturantes, para desenvolver a região: “quando é obra de um município, é de todos nós. Isso é o que nos fortalece e nos dá musculatura, para conseguirmos avançar em nossos pleitos.

O presidente da AMAU e prefeito de Barra do Rio Azul, Marcelo Arruda, ressaltou o empenho e o trabalho conjunto da associação e principalmente agradeceu o governo do Estado, por voltar a olhar pela região, que andava abandonada nos últimos governos: “O Estado não acaba mais em Passo Fundo e sim no Rio Uruguai”.

“Tínhamos 10 municípios sem acesso asfáltico no Alto Uruguai. Agora são quatro, e seis em andamento. Nosso desafio é iniciar estes que faltam. O Estado trabalha com inteligência, permutando imóveis em troca de obras que irá mudar a vida das famílias Os recursos são finitos e as obras infinitas. Mas essas obras são fundamentais para o desenvolvimento da região. Agradecemos pelo carinho, pelo respeito e pelo diálogo com os municípios da AMAU”, sublinhou Arruda.

O Diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, que conhece muito bem a região, atualizou o cronograma e os próximos passos e garantiu que até o final desta gestão, todos os municípios sem asfalto do Estado, deverão estar concluídos. E afirmou que o Alto Uruguai é uma região muito unida em suas demandas. E reforçou que a regional do Daer permanece em Erechim: “a continuidade do governo, foi fundamental para as mudanças que vem acontecendo”, comentou Faustino.

O vice-governador Gabriel Souza, reforçou que a união vista no Alto Uruguai, não é normal em outras regiões do Estado, onde muitos municípios pensam apenas em si. Relatou que na gestão passada o Programa Avançar investiu R$ 6,5 milhões no RS. E que neste mandato, com a venda da Corsan, ira ingressar nos cofres públicos em torno de R$ 4,1 bilhões. Sabe que não é o suficiente para todas as demandas, porém o Estado tem um olhar para analisar as principais, que possam desenvolver as regiões.

Para Gabriel, o Estado vive um grande momento, com obras em todas as regiões. E algumas não estão andando na velocidade que se queria em função das empresas que prestam os serviços, ter dificuldades em maquinário e pessoal para concluí-las.