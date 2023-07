Em Brasília, prefeitos e vereadores do Alto Uruguai tratam de ações para incentivar a produção de alimentos

Integrantes dos poderes executivo e legislativo de dez municípios se reuniram nesta segunda-feira (10) com representantes da Conab.





Uma comitiva de lideranças e gestores municipais da região do Alto Uruguai se reuniu nesta segunda-feira (10) com representantes da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), em Brasília, para tratar de políticas de incentivo aos pequenos agricultores. A empresa pública é presidida pelo ex-deputado gaúcho Edegar Pretto, que não pôde participar do encontro devido a compromissos institucionais em El Salvador, onde debate estratégias de combate à fome junto a representantes da América Latina e do Caribe.





A reunião na Conab foi intermediada pela ex-prefeita de Itatiba do Sul, Adriana Kátia Tozzo, com o objetivo de buscar mais informações sobre as ações que estão sendo desenvolvidas pela Companhia junto aos municípios e como eles podem apoiar os agricultores familiares no acesso a programas como o de Aquisição de Alimentos. O PAA, além de incentivar a produção de comida, garantindo trabalho e renda no campo, ajuda a enfrentar a fome no país.





“Os municípios têm um papel muito importante a cumprir. Eles podem apoiar na formulação dos projetos, no acompanhamento e na articulação de quem vai receber esses alimentos, que são as pessoas em situação de vulnerabilidade e insegurança alimentar, e também na logística”, apontou Sílvio Porto, diretor de Política Agrícola e Informações da Conab.





Com a retomada do PAA no governo do presidente Lula, a Companhia recebeu mais de 3,7 mil propostas de ofertas de produtos, de associações e cooperativas da agricultura familiar de todo o Brasil, totalizando R$ 1,1 bilhão. Da região do Alto Uruguai, foram recebidos projetos de Erechim, Marcelino Ramos, Paulo Bento e Getúlio Vargas. Agora, a Conab está articulando mais recursos para atender o máximo possível das demandas apresentadas.





Entre os integrantes da comitiva ainda estavam prefeitos, ex-prefeitos, vereadores e vereadoras de Benjamin Constant do Sul, Entre Rios do Sul, Trindade do Sul, Carlos Gomes, Itatiba do Sul, Ponte Preta, Centenário, Erval Grande, Faxinalzinho e Gaurama. Representando a Conab, também participaram da reunião o chefe de gabinete da presidência, Benhur Freitas; o chefe da Assessoria de Relacionamento Parlamentar, Rogerio Neuwald; e o superintendente de Acompanhamento das Regionais, Elton Mariani.