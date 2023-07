Emater - Produtores e extensionistas participam de curso de Armazenagem em Erechim

Um grupo de produtores e extensionistas da Emater/RS-Ascar de várias regiões do Estado está em Erechim participando do curso de Secagem e Armazenagem de grãos na propriedade, de 16 horas/aulas, promovido pela Instituição. Integram o grupo participantes de Gaurama, Viadutos, Chapada, Mampituba, Triunfo e Carazinho. O curso é realizado nesta terça e quarta-feira (25/ e 26/07), na sede do Escritório Regional de Erechim, em virtude de o Centro de Treinamento de Agricultores (Cetre) estar com a rede elétrica em reforma.





O conteúdo teórico e prático vem sendo ministrado pelos extensionistas e instrutores do curso, Carlos Alberto Angonese e Antonio Pandolfo. Nos dois dias de atividade, o grupo recebe orientações sobre vantagens da armazenagem na propriedade, características biológicas, químicas e físicas dos grãos, psicometria, manejo e aeração para secagem de grãos, beneficiamento de grãos.

No segundo dia do curso, serão trabalhados temas como manejo integrado de insetos e roedores, movimentação dos grãos, fungos e micotoxinas, prática para determinação de umidade do grão, manejo integrado, além de discussão de elaboração de projetos (plantas e conceitos). Também faz parte da programação do curso uma visita técnica a uma propriedade que tem unidades armazenadoras no local.

Esta é a última edição do curso prevista para este ano. No Cetre são ministrados outros 11 cursos, visando à capacitação de produtores e técnicos.

Foto Terezinha Vilk/Emater/RS-Ascar

Assessoria de Imprensa da Emater/RS-Ascar - Regional de Erechim