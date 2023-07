Emater/RS-Ascar anuncia Processo Seletivo Externo

As inscrições para o Processo Seletivo Externo da Emater/RS-Ascar estarão abertas a partir do dia 17 deste mês, às 16h. O Edital número 01/2023 foi publicado na tarde desta segunda-feira (10/07) no site da Instituição (https://l1nq.com/j2WiO) e da Legalle Concursos (https://legalleconcursos.com.br/editais). As 98 vagas disponíveis contemplam 40 cargos para diversas funções da Assistência Técnica e Extensão Rural e Social (Aters) prestados pela Emater/RS-Ascar em todas as regiões do Estado. Técnicos agrícolas, engenheiros agrônomos, médicos veterinários e assistente social são algumas das vagas contempladas. As inscrições podem ser feitas de 17 de julho a 15 de agosto.

O anúncio do Processo Seletivo Externo foi feito pelo secretário estadual de Desenvolvimento Rural (SDR) e pela presidente da Emater/RS, Mara Helena Saalfeld, na sexta-feira da semana passada (07/07).

“O Rio Grande do Sul passa por um novo momento de crescimento, desenvolvimento e de valorização da sua agropecuária. Por isso, o governador Eduardo Leite autorizou a publicação do Edital, lançando esse Processo Seletivo Externo da Emater, buscando a reposição do quadro funcional dessa Instituição de extrema importância para o fortalecimento da agropecuária gaúcha”, anunciou Santini, na ocasião.

Para a presidente Mara Helena, há dois meses à frente da Emater/RS-Ascar, “uma das primeiras coisas que me preocupou foi suprir as demandas de trabalhadores no campo, com muitos prefeitos solicitando extensionistas para seus municípios”, destaca, ao reafirmar que “já sabia da importância da Emater, mas desde que assumi a Presidência, vejo o quanto é importante e fundamental o papel dos extensionistas. Vamos começar a recompor o quadro da Emater. Para mim é uma alegria e uma vitória sem tamanho a publicação desse Edital”.

O Processo Seletivo Externo também garante cadastro reserva e tem vigência de um ano, prorrogável por mais um ano. O valor das inscrições varia de R$ 85,00 a R$ 195,00.

Foto: Kesya Vidal, estagiária de Comunicação da Emater/RS-Ascar